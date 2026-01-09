EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die Henkel AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://henkel.de/ir

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://henkel.com/ir

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Henkel AG & Co. KGaA
Henkel Str. 67
40589 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.henkel.de
