EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
09.01.2026 / 14:00 CET/CEST
Hiermit gibt die Henkel AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort:
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort:
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Henkel AG & Co. KGaA
|Henkel Str. 67
|40589 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.henkel.de
|Ende der Mitteilung
2257966 09.01.2026 CET/CEST
