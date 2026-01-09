EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
09.01.2026 / 19:23 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die HOCHTIEF Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.02.2026
Ort:
https://www.hochtief.de/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.02.2026
Ort:
https://www.hochtief.com/reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HOCHTIEF Aktiengesellschaft
|Alfredstraße 236
|45133 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.hochtief.de
