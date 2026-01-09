EQS-AFR: INDUS Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: INDUS Holding AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

INDUS Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



09.01.2026 / 11:35 CET/CEST

Hiermit gibt die INDUS Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026

Ort:

https://indus.eu/de/investoren/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026

Ort:

https://indus.eu/investors/financial-publications/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://indus.eu/de/investoren/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://indus.eu/investors/financial-publications/

Sprache: Deutsch Unternehmen: INDUS Holding AG Kölner Straße 32 51429 Bergisch Gladbach Deutschland Internet: www.indus.de

