EQS-AFR: INDUS Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

INDUS Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
09.01.2026 / 11:35 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die INDUS Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026
Ort:
https://indus.eu/de/investoren/finanzpublikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026
Ort:
https://indus.eu/investors/financial-publications/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort:
https://indus.eu/de/investoren/finanzpublikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort:
https://indus.eu/investors/financial-publications/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|INDUS Holding AG
|Kölner Straße 32
|51429 Bergisch Gladbach
|Deutschland
|Internet:
|www.indus.de
