EQS-AFR: INDUS Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

INDUS Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

09.01.2026 / 11:25 CET/CEST
Hiermit gibt die INDUS Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:

https://indus.eu/de/investoren/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:

https://indus.eu/investors/financial-publications/

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://indus.eu/de/investoren/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://indus.eu/investors/financial-publications/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:INDUS Holding AG
Kölner Straße 32
51429 Bergisch Gladbach
Deutschland
Internet:www.indus.de
