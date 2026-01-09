EQS-AFR: PWO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen





Hiermit gibt die PWO AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort:
https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/mediacenter/berichte-und-publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort:
https://www.pwo-group.com/en/press-and-investors/mediacenter/reports-and-publications/
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
PWO AG
Industriestraße 8
77704 Oberkirch
Deutschland
Internet:
www.pwo-group.com
