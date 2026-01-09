EQS-AFR: PWO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PWO AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

PWO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



09.01.2026 / 13:00 CET/CEST

Hiermit gibt die PWO AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/mediacenter/berichte-und-publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.pwo-group.com/en/press-and-investors/mediacenter/reports-and-publications/

