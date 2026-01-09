EQS-DD: Varengold Bank AG: Dirk Auerbach, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.01.2026 / 17:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Dirk
|Nachname(n):
|Auerbach
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Varengold Bank AG
b) LEI
|529900BIK4WRWS06MR52
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A40ZUV2
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,50 EUR
|2.500 EUR
|2,40 EUR
|960 EUR
|2,48 EUR
|2.480 EUR
|2,47 EUR
|1.235 EUR
|2,55 EUR
|1.275 EUR
|2,65 EUR
|2.650 EUR
|2,56 EUR
|1.280 EUR
|2,60 EUR
|780 EUR
|2,45 EUR
|245 EUR
|2,45 EUR
|2.450 EUR
|2,40 EUR
|3.840 EUR
|2,47 EUR
|2.717 EUR
|2,48 EUR
|1.455,76 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,4896 EUR
|23.867,7600 EUR
e) Datum des Geschäfts
|31.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Deutsche Börse Frankfurt
|MIC:
|XFRA
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Varengold Bank AG
|Große Elbstraße 39
|22767 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.varengold.de
