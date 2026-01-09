EQS-DD: Varengold Bank AG: Dirk Auerbach, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.01.2026 / 17:40 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Dirk Nachname(n): Auerbach

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Varengold Bank AG

b) LEI

529900BIK4WRWS06MR52

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A40ZUV2

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,50 EUR 2.500 EUR 2,40 EUR 960 EUR 2,48 EUR 2.480 EUR 2,47 EUR 1.235 EUR 2,55 EUR 1.275 EUR 2,65 EUR 2.650 EUR 2,56 EUR 1.280 EUR 2,60 EUR 780 EUR 2,45 EUR 245 EUR 2,45 EUR 2.450 EUR 2,40 EUR 3.840 EUR 2,47 EUR 2.717 EUR 2,48 EUR 1.455,76 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,4896 EUR 23.867,7600 EUR

e) Datum des Geschäfts

31.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Deutsche Börse Frankfurt MIC: XFRA

Sprache: Deutsch Unternehmen: Varengold Bank AG Große Elbstraße 39 22767 Hamburg Deutschland Internet: www.varengold.de

