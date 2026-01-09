EQS-DD: Varengold Bank AG: Dirk Auerbach, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.01.2026 / 17:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Dirk
Nachname(n):Auerbach

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Varengold Bank AG

b) LEI

529900BIK4WRWS06MR52 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A40ZUV2

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,50 EUR2.500 EUR
2,40 EUR960 EUR
2,48 EUR2.480 EUR
2,47 EUR1.235 EUR
2,55 EUR1.275 EUR
2,65 EUR2.650 EUR
2,56 EUR1.280 EUR
2,60 EUR780 EUR
2,45 EUR245 EUR
2,45 EUR2.450 EUR
2,40 EUR3.840 EUR
2,47 EUR2.717 EUR
2,48 EUR1.455,76 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,4896 EUR23.867,7600 EUR

e) Datum des Geschäfts

31.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Deutsche Börse Frankfurt
MIC:XFRA

09.01.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Varengold Bank AG
Große Elbstraße 39
22767 Hamburg
Deutschland
Internet:www.varengold.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

102818 09.01.2026 CET/CEST

Varengold Bank

