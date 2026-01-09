EQS-News: Bijou Brigitte schließt das Geschäftsjahr 2025 mit Umsatzplus ab

Bijou Brigitte schließt das Geschäftsjahr 2025 mit Umsatzplus ab

Hamburg, 09. Januar 2026 - Vorläufigen Zahlen zufolge erzielte der Bijou Brigitte-Konzern im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 337,6 Mio. EUR (Vorjahr: 333,9 Mio. EUR; +1,1 %) und liegt damit innerhalb der Prognosespanne (330,0 Mio. EUR – 350,0 Mio. EUR).

Das Filialnetz per 31. Dezember 2025 umfasste 904 Filialen und lag damit, hauptsächlich aufgrund der Standortkonsolidierung eines Franchisenehmers, leicht unter der Filialanzahl des Vorjahres (31. Dezember 2024: 913 Filialen).

Weiterführende Informationen zum Konzernergebnis sowie der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 werden voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte veröffentlicht.

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations/Wirtschaftspresse

Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg
Deutschland
Telefon:+49 (0)40 60609-0
Fax:+49 (0)40 6026409
E-Mail:ir@bijou-brigitte.com
Internet:www.group.bijou-brigitte.com
ISIN:DE0005229504
WKN:522950
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2257876
