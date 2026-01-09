EQS-News: Litheli stellt auf der CES 2026 Roboter-Rasenmäher vor und entwickelt das IPS-Energiemodell weiter

EQS-News: Litheli / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

FRANKFURT, Deutschland, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Litheli gab während der CES 2026 eine Reihe wichtiger Meilensteine für seine Marken und Produkte bekannt, darunter die Weiterentwicklung seines IPS-Modells (Infinity Power Share), die erste öffentliche Präsentation seiner Roboter-Rasenmäher-Produktreihe und die Auszeichnung mit dem CES Innovation Awards® für seinen verbesserten Hochleistungsmäher mit Handführung und Fernbedienung.

Litheli Cyber Mower M21 als Preisträger des CES Innovation Awards® ausgezeichnet

Auf der CES 2026 gab Litheli bekannt, dass sein verbesserter leistungsstarker Elektro-Handrasenmäher Cyber Mower M21als CES Innovation Awards® 2026 Honoree ausgezeichnet wurde, womit sein herausragendes Design und seine technische Konstruktion gewürdigt wurden.

Das verbesserte Modell verfügt über das von Litheli entwickelte Hochleistungsstromversorgungssystem, eine verbesserte Steuerungsarchitektur und ein verfeinertes Industriedesign, wodurch die Führungsposition der Marke im Bereich leistungsorientierter, batteriebetriebener Outdoor-Geräte weiter gestärkt wird. Diese Anerkennung unterstreicht Lithelis kontinuierlichen Fokus auf praktische Innovationen, Benutzererfahrung und Systemtechnik.

Starke Präsenz auf der CES 2026 zieht Aufmerksamkeit auf sich

Während der gesamten CES 2026 zog der Stand von Litheli im Las Vegas Convention Center die Aufmerksamkeit der weltweiten Medien, Einzelhandelspartner und Branchenfachleute auf sich. Das Unternehmen präsentierte ein umfassendes Angebot an Elektrowerkzeugen, Outdoor-Geräten und intelligenten Rasenlösungen und unterstrich damit die zunehmende Reife der Marke Litheli und ihr wachsendes Produktportfolio.

Live-Demonstrationen und Produktvorführungen vor Ort unterstrichen die Fortschritte von Litheli im Bereich Batteriesysteme und anwendungsorientiertes Design.

Litheli steigt offiziell in den Markt für Roboter-Rasenmäher ein

Die CES 2026 markierte auch den offiziellen Einstieg von Litheli in den Markt für Roboter-Rasenmäher mit der Vorstellung von zwei AI-VISION-Roboter-Rasenmähermodellen vor Ort:

Der Litheli Eyeon 500 AI-VISION Roboter-Rasenmäher ist ein kabelloses Robotermodell, das automatisierte Rasenpflege für Privathaushalte zugänglich macht. Er benötigt keine Begrenzungsdrähte oder teure RTK-Basisstationen und unterstützt autonome Kartierung, drei Mähmuster, Multi-Zonen-Management, drei Kantenschneidemodi, visuelle Hindernisvermeidung durch KI und die Fortsetzung des Mähvorgangs an der Unterbrechungsstelle. Über die App können Benutzer den Mäher anzeigen und steuern. Der Eyeon 500 konzentriert sich auf Benutzerfreundlichkeit, zuverlässige Leistung und praktische Automatisierung und macht professionelle, intelligente Rasenpflege für Hausbesitzer zugänglich.

Der Litheli Skope 800 AI-VISION Roboter-Rasenmäher ist ein Roboter-Rasenmäher der nächsten Generation, der die zukünftige Ausrichtung von Litheli im Bereich der KI-gesteuerten Außenautomatisierung repräsentiert. Aufbauend auf einem Multi-Kamera-AI-VISION-System mit NEO-FSD-Navigationslogik ermöglicht Skope 800 eine adaptivere Rasenpflege mit geringem Eingriff, ohne auf Begrenzungsdrähte oder RTK angewiesen zu sein.

Die Einführung dieser Produkte verdeutlichte die Expansion von Litheli vom traditionellen Outdoor-Motorgerät zum intelligenten Rasenpflegegerät und erweiterte damit seine Präsenz im gesamten Spektrum moderner Lösungen für die Gartenpflege.

Das IPS- (Infinity Power Share) Modell tritt in eine neue Phase ein.

Neben den Produktankündigungen stellte Litheli die Erweiterung seines IPS-Modells vor, mit dem die Kompatibilität von gemeinsamen Batterien und Stromversorgungssystemen über Handwerkzeuge hinaus auf größere Outdoor- und Automatisierungsgeräte, einschließlich Roboter-Rasenmäher, ausgeweitet wird. Das verbesserte IPS-Modell unterstreicht das Engagement von Litheli für die Wiederverwendung von Akkus, die Reduzierung von Emissionen und die Verbesserung des langfristigen Werts über alle Produktkategorien hinweg.

„Die CES 2026 ist ein wichtiger Meilenstein für Litheli", sagte Kenny Yao, Vice President von Litheli. „Von der Auszeichnung mit dem CES Innovation Award über den Einstieg in die Kategorie der Roboter-Rasenmäher bis hin zur Weiterentwicklung unseres IPS-Modells spiegeln diese Erfolge den stetigen Fortschritt und unser langfristiges Engagement für Innovation wider."

Informationen zu Litheli

Litheli - Als Pionier im Bereich NEXT-GEN POWER TOOLS definiert Litheli die Branche durch innovative Designs und Energielösungen neu. Litheli wurde in Ningbo, China, gegründet und ist heute in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Japan tätig. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette innovativer, akkubetriebener Werkzeuge und Stromversorgungslösungen. Geleitet von der Mission „FREEING POWER. SIMPLIFYING TOOLS" ermöglicht die Marke ihren Nutzern einen flexiblen und effizienten Lebensstil zu Hause, im Garten und im Freien.

