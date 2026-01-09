EQS-News: Rain sammelt 250 Millionen Dollar in der Serie C für die Skalierung der Stablecoin-gestützten Zahlungsinfrastruktur für globale Unternehmen

EQS-News: Rain / Schlagwort(e): Private Equity

Rain sammelt 250 Millionen Dollar in der Serie C für die Skalierung der Stablecoin-gestützten Zahlungsinfrastruktur für globale Unternehmen



09.01.2026 / 21:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die von ICONIQ geführte Finanzierungsrunde erhöht die Gesamtfinanzierung von Rain auf über 338 Mio. $ und bewertet das Unternehmen mit 1,95 Mrd. $ – eine Steigerung um mehr als das 17-fache in nur 10 Monaten

Die neue Finanzierung ermöglicht es Rain, seine globale, konforme Präsenz zu vergrößern, die Plattformkapazitäten zu vertiefen und in neue Produkte zu investieren, die die Funktionsweise von Zahlungen weltweit neu definieren

NEW YORK, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Rain, die unternehmenstaugliche Infrastruktur für Stablecoin-gestützte Zahlungen, gab heute eine Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 250 Millionen US-Dollar unter der Leitung von ICONIQ und mit Beteiligung von Sapphire Ventures, Dragonfly, Bessemer Venture Partners, Galaxy Ventures, FirstMark, Lightspeed, Norwest und Endeavor Catalyst bekannt. Die Runde bewertet Rain mit 1,95 Milliarden $ und bringt die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf über 338 Millionen $. Sie erfolgt nur vier Monate nach der Serie B und 10 Monate nach der Serie A.

Rain

Stablecoins haben sich schnell von einer spekulativen Nische der Kryptomärkte zu einem der größten Wertübertragungskanäle der Welt entwickelt. In der nächsten Phase der Einführung geht es darum, Token-Geld zur Standardmethode zu machen, mit der Unternehmen Gelder bewegen und Verbraucher bezahlt werden, sparen und ausgeben. Um diese Kluft zu überwinden, ist eine Infrastruktur erforderlich, die es Unternehmen ermöglicht, auf Onchain-Zahlungssysteme umzusteigen und gleichzeitig die vertrauten Erfahrungen zu bewahren, denen ihre Nutzer bereits vertrauen. Die Technologie von Rain ist genau dafür ausgelegt.

„Stablecoins entwickeln sich schnell zur Zahlungsmethode des 21. Jahrhunderts, aber damit sie von Nutzern weltweit angenommen werden, braucht es Karten und Apps, die einfach funktionieren", sagte Farooq Malik, Geschäftsführer und Mitbegründer von Rain. „Im letzten Jahr hat sich unsere aktive Kartenbasis um das 30-fache und unser jährliches Zahlungsvolumen um das 38-fache erhöht, aber wir stehen noch ganz am Anfang. Mit dieser Finanzierung können wir diese Infrastruktur in neue Märkte einführen und weiteren Unternehmen helfen, überall schnell in Betrieb zu gehen und zu skalieren."

Mit der End-to-End-Zahlungsplattform von Rain können Firmen mit einem einzigen Partner zusammenarbeiten, um konforme Stablecoin-Karten auf den Markt zu bringen, die überall dort funktionieren, wo Visa akzeptiert wird. Außerdem können sie Prämien anbieten, Fiat-Währungen in Stablecoins umwandeln, sichere Wallets betreiben und Auszahlungen abwickeln. Heute ermöglicht die Technologie von Rain jährliche Transaktionen in Höhe von mehr als 3 Milliarden US-Dollar für über 200 Partner, darunter Western Union, Nuvei und KAST. Programme, die auf Rain aufbauen, erreichen über 2,5 Milliarden Menschen und ermöglichen alles: von alltäglichen Einkäufen wie dem morgendlichen Kaffee oder Flugtickets bis hin zu wichtigen Geschäftsausgaben wie Cloud-Diensten und digitaler Werbung.

„Wir glauben, dass wir eine Verlagerung von alten Zahlungsnetzwerken hin zu einer programmierbaren Infrastruktur für digitale Vermögenswerte erleben, und es gibt ein kurzes Zeitfenster, um die Standardplattform zu definieren, auf die sich Unternehmen verlassen werden", sagte Kamran Zaki, Partner bei ICONIQ. „Unserer Ansicht nach verfügt Rain über eine seltene Kombination aus umfassender Technologie, Bereitschaft zur Regulierung und realem Umfang. Dass sie sich darauf konzentrieren, tokenisiertes Geld zum Mainstream zu machen und es nicht nur als Nischen-Finanzexperiment zu sehen, könnte bei großen Unternehmen gut ankommen und genau das sein, was sie suchen, wenn sie von der Erforschung zur Produktion übergehen."

Rain wird das Kapital der Serie C nutzen, um seine Präsenz in wichtigen lizenzierten Märkten in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und Afrika auszubauen, damit Partner nahtlos konforme Lösungen auf der ganzen Welt einführen können. Die Finanzierung wird es Rain außerdem ermöglichen, seine umfassende Stablecoin-Zahlungsplattform zu erweitern, auch durch strategische Akquisitionen, und vorzeitig in neue Produkte zu investieren, die Stablecoin-basierte Zahlungen für Unternehmen und Verbraucher unsichtbar machen.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz war Rechtsberater von Rain bei der Finanzierung der Serie C.

Informationen zu Rain: Rain ist die globale Stablecoin-Zahlungsplattform für Unternehmen, Neobanken, Plattformen und Entwickler. Die Technologie ermöglicht es Partnern, Stablecoins sofort und regelkonform über globale Zahlungskarten, Prämien, On-/Offramps, Wallets und grenzüberschreitende Zahlungssysteme zu verschieben, zu speichern und zu nutzen. Als Hauptmitglied von Visa gibt Rain Karten raus, die überall funktionieren, wo Visa akzeptiert wird, und ermöglicht so Millionen von Einkäufen in über 150 Ländern. Rain wurde nativ für Stablecoins entwickelt und genießt das Vertrauen von mehr als 200 Organisationen weltweit. Es bietet eine sichere, skalierbare Infrastruktur, die den freien und sofortigen Geldverkehr auf der ganzen Welt ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rain.xyz/.

Informationen zu ICONIQ: ICONIQ ist ein globales Investmentunternehmen, das Chancen durch eine außergewöhnliche Gemeinschaft schafft. Unsere Plattform für Risiko- und Wachstumsinvestitionen arbeitet mit Visionären zusammen, die die Zukunft ihrer Branchen definieren, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Wir stützen uns auf die Erkenntnisse und Verbindungen unserer außergewöhnlichen Gemeinschaft und unterstützen den Erfolg unserer Portfoliounternehmen an jedem Wendepunkt, von der Gründung bis zum Börsengang und darüber hinaus. Unser robustes Portfolio umfasst unter anderem Adyen, Airbnb, Alibaba, Alteryx, Airtable, Anthropic, Automattic, BambooHR, Braze, Canva, Chime, Coupa, Databricks, Datadog, DeepL, ElevenLabs, Figma, Gitlab, Glean, Groww, Netskope, Procore, ServiceTitan, Sierra, Snowflake, Writer, Zoom und 1Password. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.iconiqcapital.com/growth.

Medienkontakt:Lucas PiazzaMarketing Lead, Rainlucas@rain.xyz

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2697289/Rain_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rain-sammelt-250-millionen-dollar-in-der-serie-c-fur-die-skalierung-der-stablecoin-gestutzten-zahlungsinfrastruktur-fur-globale-unternehmen-302657614.html

09.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2258126 09.01.2026 CET/CEST