EQS-News: SFC Energy AG erweitert strategische Partnerschaft mit Linc Polska – Neuer Rahmenvertrag für 2026 abgeschlossen

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SFC Energy AG erweitert strategische Partnerschaft mit Linc Polska – Neuer Rahmenvertrag für 2026 abgeschlossen



09.01.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SFC Energy AG erweitert strategische Partnerschaft mit Linc Polska – Neuer Rahmenvertrag für 2026 abgeschlossen

Rahmenvertrag 2025 infolge starken Wachstums in Zentraleuropa und Deutschland deutlich übertroffen

Neuer Rahmenvertrag für 2026 mit einem Volumen von rund EUR 1,5 Mio. unterzeichnet

Brunnthal/München, Deutschland, 09. Januar 2026 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat ihre langjährige Partnerschaft mit Linc Polska, einem der führenden Anbieter mobiler Überwachungs- und Sicherheitslösungen in Zentraleuropa, weiter ausgebaut.

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach mobilen, netzunabhängigen Überwachungslösungen in Zentraleuropa, Deutschland sowie in neuen Regionen wurde der bestehende Rahmenvertrag für das Jahr 2025 deutlich übertroffen. Vor diesem Hintergrund haben SFC Energy und Linc Polska einen neuen Rahmenvertrag für das Jahr 2026 mit einem Volumen von rund EUR 1,5 Mio. abgeschlossen. Dieser Vertrag schafft eine Visibilität für das Geschäftsjahr 2026 und spiegelt das dynamische Wachstum in den von Linc Polska bedienten Regionen wider. Gleichzeitig dient er als Planungsgrundlage für die Fortführung der Zusammenarbeit über das laufende Geschäftsjahr hinaus.

Die Brennstoffzellen des Typs EFOY Pro 2800 werden in mobilen CCTV-Überwachungseinheiten (Mobile Surveillance Units, MSU) eingesetzt und gewährleisten eine zuverlässige, autonome und emissionsfreie Energieversorgung für sicherheitskritische Infrastrukturen. EFOY-Brennstoffzellen ermöglichen einen geräuscharmen, wartungsarmen und emissionsfreien Betrieb mobiler CCTV-Systeme und bieten damit insbesondere in urbanen Gebieten sowie in ökologisch sensiblen Einsatzbereichen deutliche Vorteile gegenüber konventionellen Dieselgeneratoren. Die Lösungen werden zunehmend zum Schutz kritischer Infrastrukturen, zur Überwachung von Baustellen sowie für temporäre Sicherheitsanwendungen eingesetzt.

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Der neue Rahmenvertrag mit Linc Polska unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Brennstoffzellenlösungen für unbemannte, automatisierte Sicherheitsanwendungen. Er erhöht unsere Planungssicherheit und bestätigt die regionale Expansion dieses Geschäfts in Zentraleuropa und weiteren Regionen. Gleichzeitig belegt die Vereinbarung die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit unserer Technologie im Einsatz in sicherheitskritischen Infrastrukturen.“

Harald Dingemans, CEO der Linc Polska Sp. z o.o.: „Die Nachfrage nach mobilen, netzunabhängigen Überwachungslösungen wächst europaweit weiterhin sehr dynamisch. Das stärkste Wachstum sehen wir in Polen, Deutschland, Irland und generell im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Die Zusammenarbeit mit SFC Energy ermöglicht es uns, unseren Kunden hochzuverlässige und umweltfreundliche Systeme anzubieten. Mit Blick nach vorn planen wir, unsere Aktivitäten weiter auszubauen, und beabsichtigen, im Jahr 2026 eine eigenständige Organisation, ‚Linc Deutschland GmbH‘, aufzubauen, um den deutschen Markt noch besser bedienen zu können.“

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Stromversorgung in kritischen Infrastrukturen und netzfernen Anwendungen. Das Unternehmen fokussiert sich auf ausfallsichere Energie- sowie Power Management-Lösungen und adressiert wachstumsstarke Märkte in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Infrastruktur, IT und hochtechnologische Industrieausrüstung.

Als Pionier der Brennstoffzellen-Technologie entwickelt und produziert SFC Energy innovative Hybrid-Stromversorgungssysteme sowie hochpräzise Power Management-Lösungen für stationäre und mobile Anwendungen weltweit. Die Produkte des Unternehmens stehen für energieeffiziente Lösungen und bieten Kunden optimierte Gesamtbetriebskosten („total cost of ownership“ (TCO)) in den beiden strategischen Geschäftsfeldern „Clean Energy“ und „Clean Power Management“.

Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München und internationalen Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika ist SFC Energy global präsent und in unmittelbarer Nähe zu seinen Kernzielmärkten und Kunden positioniert.

Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

www.sfc.com



SFC Energy IR-Kontakt und Pressekontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

09.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 85649 Brunnthal-Nord Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2257530

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2257530 09.01.2026 CET/CEST