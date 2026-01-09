EQS-News: Vossloh erwirbt Nordic Tamping Service

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Vossloh hat das Unternehmen Nordic Tamping Service AB (NTS) mit Sitz im schwedischen Borlänge übernommen. NTS ist auf das Stopfen des Schotterbetts zur Gleisstabilisierung spezialisiert und hauptsächlich in Schweden und Norwegen tätig. Der Kauf wurde am Freitag, dem 9. Januar, vollzogen.

Durch den Erwerb von NTS übernimmt Vossloh ein erfahrenes, eingespieltes Team und die gesamte technische Ausrüstung. Damit ergänzt Vossloh sein Angebot für Bahnnetzbetreiber in Skandinavien um das Stopfen von Schotter. Diese Dienstleistung kommt beim Einbau und der Instandhaltung von Gleisen zum Einsatz.

„NTS komplettiert unser Portfolio in Skandinavien“, sagt Oliver Schuster, CEO der Vossloh AG. „Damit können wir unseren Kunden einen noch umfassenderen Service aus einer Hand bieten als bisher.“

Bereits heute beschäftigt Vossloh rund 530 Mitarbeitende in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Die Aktivitäten reichen von der Lieferung von Weichen, Befestigungssystemen und Betonschwellen bis hin zu Dienstleistungen wie Gleisbau und -instandhaltung. NTS wird in den Geschäftsbereich Lifecycle Solutions integriert.





Kontaktdaten für die Medien:

Ivo Banek

E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609

Über Vossloh:

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Vossloh mit etwa 4.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.209,6 Mio.€.

