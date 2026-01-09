EU-Chefdiplomatin: Regime im Iran hat Angst vor eigenem Volk

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sieht die iranische Führung angesichts ihres Umgangs mit den neuen Massenprotesten erheblich unter Druck. "Die Abschaltung des Internets bei gleichzeitiger gewaltsamer Unterdrückung der Proteste entlarvt ein Regime, das vor seinem eigenen Volk Angst hat", erklärte die frühere estnische Regierungschefin zu den jüngsten Entwicklungen im Iran. Das iranische Volk kämpfe für seine Zukunft. Indem das Regime seine berechtigten Forderungen ignoriere, zeige es sein wahres Gesicht.

Kallas verurteilte zudem einen "unverhältnismäßigen und harten Einsatz der Sicherheitskräfte". Jegliche Gewalt gegen friedliche Demonstranten sei inakzeptabel, sagte sie./aha/DP/men