EU-Einigung: Weg für Mercosur-Handelsabkommen ist frei

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Welthandel

Brüssel (dpa) - Der Weg für den Abschluss des EU-Freihandelsabkommens mit den vier südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay ist frei. Bei einer Sitzung von Vertretern der 27 EU-Länder stimmten in Brüssel ausreichend viele Teilnehmer der geplanten Unterzeichnung des Deals zu, wie die Deutsche Presse-Agentur von Diplomaten erfuhr.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
WEG

Das könnte dich auch interessieren

Ausblick
Samsung erwartet dank KI-Boom operativen Rekordgewinngestern, 07:44 Uhr · Reuters
Samsung erwartet dank KI-Boom operativen Rekordgewinn
Weitere Artikel