Eurozone: Umsätze im Einzelhandel steigen leicht
dpa-AFX · Uhr
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone haben im November etwas zugelegt. Im Vergleich zum Vormonat kletterten sie um 0,2 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen geringfügigen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.
Die Umsatzdaten für Oktober wurden nach oben revidiert. Die Erlöse sind demnach im Monatsvergleich um 0,3 Prozent gestiegen, nachdem Eurostat zuvor nur eine Stagnation gemeldet hatte.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze im November um 2,3 Prozent. Hier war ein Plus von 1,6 Prozent erwartet worden./jkr/jha/
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Inflationsdaten im FokusEurozone: Stärkster Rückgang der Erzeugerpreise seit über einem Jahrgestern, 11:21 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDer Speicher-Engpass der KI-Revolution: Wie ein unterschätzter Sektor plötzlich anspringtgestern, 19:07 Uhr · onvista
Trading-ImpulsSetup überzeugt: Französische Tech-Aktie bietet neues Kurspotenzialgestern, 15:20 Uhr · onvista
Der Jahresausblick 2026Aktien, Gold, Bitcoin: Das sind meine Kursziele für das neue Börsenjahr07. Jan. · onvista