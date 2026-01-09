Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.01.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ARway
|Bericht 1. Quartal 2027
|CHIYODA CO.LTD
|Bericht 3. Quartal 2025
|ECHO TRADING CO. LTD
|Bericht 3. Quartal 2025
|FURUNO EL.
|Bericht 3. Quartal 2025
|Global Defence Metals
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Greenridge Exploration
|Bericht 1. Quartal 2026
|INTER ACTION CORP.
|Bericht 2. Quartal 2025
|JINS HOLDINGS INC.
|Bericht 1. Quartal 2026
|PASONA GROUP INC.
|Bericht 2. Quartal 2025
|Platinum Group Metals
|Bericht 1. Quartal 2026
|Rorze
|Bericht 3. Quartal 2025
|SemiLEDs Co.
|Bericht 1. Quartal 2026
|Solis Minerals
|Bericht 2. Quartal 2026
|VISION MARINE TECHNOLOG.
|Bericht 1. Quartal 2026
|Yaskawa Electric
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
