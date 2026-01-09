Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.01.2026

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ARwayBericht 1. Quartal 2027
CHIYODA CO.LTDBericht 3. Quartal 2025
ECHO TRADING CO. LTDBericht 3. Quartal 2025
FURUNO EL.Bericht 3. Quartal 2025
Global Defence MetalsBericht Geschäftsjahr 2025
Greenridge ExplorationBericht 1. Quartal 2026
INTER ACTION CORP.Bericht 2. Quartal 2025
JINS HOLDINGS INC.Bericht 1. Quartal 2026
PASONA GROUP INC.Bericht 2. Quartal 2025
Platinum Group MetalsBericht 1. Quartal 2026
RorzeBericht 3. Quartal 2025
SemiLEDs Co.Bericht 1. Quartal 2026
Solis MineralsBericht 2. Quartal 2026
VISION MARINE TECHNOLOG.Bericht 1. Quartal 2026
Yaskawa ElectricBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

