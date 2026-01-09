Frankfurt und Dortmund eröffnen das Bundesliga-Jahr 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund eröffnen an diesem Freitag in der Fußball-Bundesliga das Jahr 2026. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Rennen um die Europapokal-Qualifikation. Die Eintracht steht nach 15 Spieltagen mit 25 Zählern auf Platz sieben, der BVB ist mit 32 Zählern Zweiter.

Mit einem Sieg in der Begegnung, die um 20.30 Uhr (Sky und Sat.1) angepfiffen wird, würden die Dortmunder ihre Position als erster Bayern-Verfolger festigen. Für die Eintracht könnten der von der SV Elversberg gewechselte Younes Ebnoutalib und der von Nottingham Forest ausgeliehene Arnaud Kalimuendo ihr Debüt geben.

Zudem wird Kaua Santos ins Tor der Hessen zurückkehren. Der 22 Jahre alte Brasilianer hatte seinen Status als Nummer eins zu Beginn der Saison nach mehreren Patzern an Michael Zetterer abgeben müssen. Nun kündigte Frankfurts Coach Dino Toppmöller an, im Duell mit Dortmund wieder auf Santos zu setzen./cjo/DP/men