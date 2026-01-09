IRW-News: Cruz Battery Metals Corp.: Cruz Battery Metals beauftragt Stantec mit der Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung und einem technischen Bericht für das Solar Lithium Project unmittelbar angrenzend an American Lithium in Nevada

IRW-PRESS: Cruz Battery Metals Corp.: Cruz Battery Metals beauftragt Stantec mit der Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung und einem technischen Bericht für das Solar Lithium Project unmittelbar angrenzend an American Lithium in Nevada

9. Januar 2026 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CRUZ:CSE, BKTPF:USA, A40YSN:WKN) (Cruz oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Stantec Consulting Ltd. mit der Durchführung einer ersten Ressourcenschätzung (MRE) und der Erstellung eines entsprechenden technischen Berichts für das Solar Lithium Project im Clayton Valley in Nevada beauftragt hat. Der technische Bericht wird in Übereinstimmung mit den in der Vorschrift National Instrument 43-101 festgelegten Anforderungen angefertigt. Der qualifizierte Sachverständige von Stantec, Derek Loveday, PGeo., verfügt über direkte Erfahrung in der Region Tonopah und hat unter anderem die von Albemarle Corp. betriebene Mine Silver Peak und das Lithium-Bor-Projekt Rhyolite Ridge von ioneer Ltd. besichtigt sowie im Auftrag von American Lithium Corp. eine Ressourcenschätzung und den dazugehörigen technischen Bericht für das Lithiumprojekt TLC angefertigt.

Im Zuge der ersten 4 Bohrphasen (bekannt gegeben am 17. Januar 2022, 18. Mai 2022, 31. März 2023 und 13. Juli 2023) konnte Cruz in allen 14 Bohrlöchern auf dem zu 100 Prozent unternehmenseigenen, 4.938 Acres großen Solar Lithium Project in Nevada Lithium entdecken. Das Projekt grenzt unmittelbar an das Lithiumprojekt TLC von American Lithium Corp. (LI, AMLIF).

Wie auf der Website von American Lithium Corp. zu lesen ist, veröffentlichte American Lithium Corp. im Februar 2025 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung, die die enthaltenen Lithiumressourcen auf dem Projekt TLC deutlich erhöhte. Diese MRE wurde im Rahmen der wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) durchgeführt und im Abbauplan, der Teil der ersten am 1. Februar 2023 veröffentlichten PEA war, berücksichtigt. TLC enthält derzeit nachgewiesene Ressourcen im Umfang von 6,17 Mio. Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCE), angedeutete Ressourcen im Umfang von 2,39 Mio. Tonnen LCE und vermutete Ressourcen im Umfang von 1,44 Mio. Tonnen LCE.(1) Das Management von Cruz kann die Ergebnisse von American Lithium Corp. jenseits der öffentlich verfügbaren Informationen nicht verifizieren.

James Nelson, President von Cruz Battery Metals, sagt dazu: Der Lithiumpreis befindet sich auf einem 2-jährigen Höchststand und ist laut tradingeconomics.com(2) seit Juni 2025 um mehr als 100 % gestiegen. Seit US-Präsident Trump sich zur Übernahme einer Beteiligung an der Lithiummine Thacker Pass von Lithium Americas in Nevada bereit erklärt hat, wie Reuters(3) am 1. Oktober 2025 berichtete, ziehen inländische Lithiumvorkommen wieder verstärkt Aufmerksamkeit auf sich. Angesichts des wiederauflebenden Interesses von Anlegern am Lithiumsektor ist das Management der Ansicht, dass der Zeitpunkt günstig ist, um eine erste Ressourcenschätzung für das Solar Lithium Project anzufertigen. Das Unternehmen ist sehr zuversichtlich, was die Wachstumsaussichten für 2026 und darüber hinaus angeht, denn wir werden aktiver sein als seit Jahren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82421/CruzBatter_090126_DEPRCOM.001.jpeg

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, PGeo, einem Direktor des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Bain hat den technischen Bericht von American Lithium Corp. nicht unabhängig verifiziert.

Über Cruz Battery Metals Corp.

Cruz verfügt derzeit über mehrere Projekte mit dem Schwerpunkt Batteriemetalle in den USA. Die Lithiumkonzessionen von Cruz in Nevada umfassen das etwa 4.938 Acres große Solar Lithium Project, das 240 Acres große Clayton Valley Lithium Brine Project und das 580 Acres große Central Clayton Valley Lithium Brine Project. Cruz verfügt über das 124 Acres große Idaho Cobalt Belt Project in Idaho und das Sterling South Gold/Copper Project in Ontario (Kanada). Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe der Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Cruz aufgenommen werden möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an info@cruzbatterymetals.com.

Cruz Battery Metals Corp.

James Nelson

James Nelson

President, Chief Executive Officer, Secretary und Direktor

Cruz Battery Metals Corp.

Suite 2905 - 700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

Nähere Informationen über diese Pressemitteilung erhalten Sie über:

James Nelson, CEO und Direktor

T: 604-899-9150

Gebührenfrei: 1-855-599-9150

E: info@cruzbatterymetals.com

W: www.cruzbatterymetals.com

Twitter: @CruzBattMetals

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

https://americanlithiumcorp.com/tlc-lithium-project/ (1)

https://tradingeconomics.com/commodity/lithium (2)

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-government-take-5-stake-lithium-americas-joint-venture-with-general-motors-2025-09-30/ (3)

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82421

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82421&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA22888A2074

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.