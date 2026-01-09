Italien plant neue Milliarden-Hilfe gegen hohe Energiekosten

Rom, 09. Jan (Reuters) - Die italienische Regierung will Familien und Unternehmen mit rund einer Milliarde Euro ⁠bei den ‍Energiekosten entlasten.

Dies kündigte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Freitag in Rom an. Das ‌Vorhaben sei Teil ihrer politischen Pläne für das Jahr 2026, die ‍auf Wachstum und Sicherheit ausgerichtet seien. "Diese Regierung hat mehrere Milliarden ausgegeben, um die Energiepreise zu dämpfen", sagte Meloni auf ihrer traditionellen Neujahrs-Pressekonferenz. Das letzte entsprechende Gesetz sei ‍vor sechs Monaten erlassen worden ⁠und habe ein Volumen von rund drei Milliarden Euro gehabt. "Wir arbeiten an einem weiteren, um ‍in den kommenden Wochen eine Milliarde bereitzustellen."

Meloni warf zudem dem nationalen ⁠Statistikamt Istat vor, das Wirtschaftswachstum zu unterschätzen. Sie erwarte eine Aufwärtskorrektur der Daten zum Bruttoinlandsprodukt für die Jahre 2024 und ‍2025. Zur ‌Begründung verwies sie darauf, dass Istat im vergangenen September das Wachstum für 2023 nachträglich von 0,7 auf 1,0 Prozent angehoben hatte. "Ich denke, das Gleiche könnte für die Daten von 2024 und 2025 passieren", sagte die Regierungschefin.

(Bericht von Giselda Vagnoni und Giuseppe Fonte, geschrieben von ⁠Rene Wagner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)