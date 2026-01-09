Klingbeil: Das transatlantische Verhältnis löst sich auf

Berlin/Paris, 09. Jan (Reuters) - Die SPD hat die Tonlage gegenüber der US-Regierung deutlich verschärft.

Das transatlantische Verhältnis, das stets ein fester Bestandteil der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik gewesen sei, "befindet sich in Auflösung", sagte Vizekanzler ⁠und Finanzminister Lars Klingbeil ‍am Freitag am Rande der Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion. In der dort beschlossenen Erklärung wurde zudem eine Passage zu den USA verschärft. Deutlich zurückhaltender haben sich dagegen die Koalitionspartner ‌CDU und CSU geäußert.

"Die Trump-Administration bricht mit dem Vorgehen in Venezuela das Völkerrecht und macht mit der nationalen Sicherheitsstrategie deutlich, dass sie sich ‍weiter vom liberalen Europa abwendet und wir uns auf die Schutzmacht USA nicht mehr uneingeschränkt verlassen können", heißt es dort nun. Dies zeigten auch die unverhohlenen Drohungen gegenüber Grönland. "Hier werden die völkerrechtlich maßgeblichen Prinzipien des Gewaltverbots, der Selbstbestimmung der Völker und der Wahrung der staatlichen Souveränität fundamental infrage gestellt." Die USA rüttelten an den grundlegenden Regeln der internationalen Ordnung und schürten ‍Zweifel an ihrer Rolle als größter und wichtigster Partner im ⁠für die europäische Sicherheit zentralen Nato-Bündnis. "Diese Lage erfordert eine strategische Neuausrichtung mit klarem Wertekompass."

"Wir alle sind geschockt von den Bildern, die wir gestern aus den USA gesehen haben, und das trägt sich auch in ‍unsere Gesellschaft rein", fügte SPD-Co-Chef Klingbeil zudem in Anspielung auf die Erschießung einer Frau durch einen vermummten Mitarbeiter der US-Einwanderungsbehörde ICE hinzu. Die Konsequenz könne ⁠nur sein, dass man für mehr europäische Souveränität sorge. "Dafür wird 2026 ein sehr entscheidendes Jahr", sagte Klingbeil.

Ungeachtet der verschärften Tonlage fliegen am Montag aber sowohl Klingbeil als auch Außenminister Johann Wadephul (CDU) zu Gesprächen nach Washington. Zwischenstopps auf Grönland sind bisher nicht ‍geplant. Wadephul wird aber auf Island Station machen. Ein ‌Regierungssprecher betonte in Berlin, dass die USA trotz aller Differenzen "für uns ein ganz zentraler Partner in allen relevanten politischen Fragestellungen" blieben. Er verwies unter anderem auf die Ukraine und die Nato.

In Paris betonte der französische Außenminister Jean-Noel Barrot am Freitag, dass die Europäer sehr wohl das Recht hätten, den USA zu widersprechen. "Innerhalb weniger Monate hat die neue US-Regierung beschlossen, die uns verbindenden Beziehungen neu zu überdenken. Das ist ihr gutes Recht", sagte Barrot in seiner jährlichen Rede vor den französischen Botschaftern. "Und es ist auch unser Recht, einem historischen Verbündeten – so historisch er auch sein mag – ⁠eine Absage zu erteilen, wenn sein Vorschlag inakzeptabel ist."

(Bericht von Andreas Rinke, John Irish; redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)