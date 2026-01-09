Kreise/EU-Einigung: Weg für Mercosur-Handelsabkommen ist frei
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Weg für den Abschluss des EU-Freihandelsabkommens mit den vier südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay ist frei. Bei einer Sitzung von Vertretern der 27 EU-Länder stimmten in Brüssel ausreichend viele Teilnehmer der geplanten Unterzeichnung des Deals zu, wie die Deutsche Presse-Agentur von Diplomaten erfuhr./aha/DP/nas
