Märkte blicken gespannt auf US-Arbeitsmarkt und Zollurteil

Im Zentrum steht heute der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember. Die Zahlen gelten als Schlüsselfaktor für die weitere Zinspolitik der Federal Reserve. Erwartet wird ein moderater Stellenzuwachs, nachdem die jüngsten Indikatoren ein gemischtes Bild zeichneten: Der ADP-Report enttäuschte, während der ISM-Service-Index Stärke signalisierte. Parallel richtet sich der Blick nach Washington: Der Oberste Gerichtshof könnte noch im Tagesverlauf ein Urteil zu den umstrittenen Sonderzöllen der Trump-Regierung fällen – eine Entscheidung mit potenziell weitreichenden Folgen für den Welthandel. Aus Asien kommen gemischte Signale: Chinas Verbraucherpreise zogen leicht an, doch die Erzeugerpreise verharren im Minus, was den Deflationsdruck unterstreicht.

Fokus auf Einzelwerte

Glencore und Rio Tinto stehen im Rampenlicht: Beide Bergbau-Giganten bestätigten Fusionsgespräche, die den weltgrößten Rohstoffkonzern schaffen könnten. Die Aussicht auf einen Branchenriesen sorgt für rege Spekulationen und erhöhtes Handelsvolumen.

TeamViewer überrascht mit vorgezogenen Geschäftszahlen, die laut Händlern im Rahmen der Erwartungen liegen. Die Aktie reagiert vorbörslich mit deutlichen Zugewinnen – ein Signal, dass Investoren die frühzeitige Transparenz honorieren.

Im Rüstungssektor bleibt die Nachfrage hoch: Titel mit US-Bezug profitieren von Hoffnungen auf neue Aufträge im Zuge der amerikanischen Aufrüstung, was den Trend zu defensiven Werten verstärkt.