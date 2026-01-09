MDAX® - Zweite Reihe mit Nachholpotenzial

In den letzten Jahren fristete die zweite Börsenreihe – sprich der MDAX® – ein absolutes Schattendasein. Besitzen die deutschen „midcaps“ gerade aufgrund der Underperformance der letzten Jahre derzeit Aufholpotenzial? Bei der Beantwortung dieser Frage spielt die Marke von 30.000 Punkten eine entscheidende Rolle, denn dieses Level definiert die Nackenlinie einer strategischen, unteren Umkehrformation (siehe Chart). Im November vergangenen Jahres wurde diese Demarkationslinie erfolgreich zurückgetestet und damit die erfolgte Trendwende bestätigt. In diesem Kontext werten wir auch das jüngste Verlaufshoch bei 32.126 Punkten – immerhin ein 4-Jahres-Hoch – als konstruktives Signal. Aus der Höhe der diskutierten Bodenbildung ergibt sich langfristig ein hinreichendes Anschlusspotenzial, um perspektivisch Kurs auf das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2021 bei 36.429 Punkten zu nehmen. Im Ratio-Chart zwischen dem MDAX® und dem großen Bruder zeigt sich ebenfalls ein Trendbruch, sodass der vermeintliche Regimewechsel auch relativ bestätigt wird. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, sollten die deutschen „midcaps“ nicht mehr nachhaltig unter die runde 30.000er-Marke zurückfallen.

MDAX® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MDAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

