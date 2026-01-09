Merz würdigt EU-Mercosur-Abkommen als "Meilenstein"
Berlin, 09. Jan (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat den EU-Beschluss zum Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten als "Meilenstein" gewürdigt.
"Mit dem Abkommen stärken wir unsere Wirtschaft und die Handelsbeziehungen mit unseren Partnern in Südamerika – das ist gut für Deutschland und für Europa", erklärte Merz am Freitag in Berlin. "Aber: 25 Jahre Verhandlungen waren zu lang. Jetzt kommt es darauf an, die nächsten Freihandelsabkommen zügig abzuschließen", betonte der Kanzler.
"Die Einigung zum EU-Mercosur-Abkommen ist ein Meilenstein in der europäischen Handelspolitik und ein wichtiges Signal unserer strategischen Souveränität und Handlungsfähigkeit", erklärte Merz. Insidern zufolge hatten sich die Botschafter der 27 EU-Staaten am Mittag mehrheitlich auf das Freihandelsabkommen verständigt. Die EU-Hauptstädte haben demnach bis 17.00 Uhr Zeit, ihre Zustimmung schriftlich zu bestätigen. Es ist das größte Handelsabkommen, das die EU je geschlossen hat, muss aber vom Europäischen Parlament noch gebilligt werden. Frankreich und Polen hatten zuvor angekündigt, gegen das Abkommen zu stimmen.
