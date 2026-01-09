Moskau: Russland schoss mit Mittelstreckenrakete Oreschnik
dpa-AFX · Uhr
KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Nach Angaben aus Moskau hat Russland bei dem Angriff auf die Westukraine die gefürchtete neue Mittelstreckenrakete Oreschnik eingesetzt. Das teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Es war der zweite Angriff mit einer Rakete dieses Typs auf die Ukraine./fko/DP/jha
