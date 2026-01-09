Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Berlins Bürgermeister
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Berlins Bürgermeister:
"Man mag es als ungerecht empfinden, wenn politisches Vermögen oder Unvermögen auf solch einzelne Momente reduziert wird. Das ist es vermutlich auch. Aber es ist schon seit ewigen Zeiten so, auch bei nicht demokratisch gewählten Herrschenden früherer Zeiten, dass sich in Krisenzeiten alle Augen auf sie richten. Wer damit nicht klarkommt, der sollte darauf verzichten, ein Spitzenamt anzustreben, egal ob als Oberbürgermeister oder als Bundespräsident."/yyzz/DP/men
