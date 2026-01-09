Reziproke Zölle illegal? Eventuelle Entscheidung um 16 Uhr MEZ

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Wall Street reagiert gelassen auf die Arbeitsmarkdaten. Die Zahl der geschaffenen Jobs lag leicht unter den Zielen, wobei die Arbeitslosenrate von 4,6% auf 4,4% gesunken ist. Letztendlich preist die Wall Street seit Tagen so oder so zunehmendes Wirtschaftswachstum ein. Die FED dürfte somit in Wartestellung bleiben. Gegen 16 Uhr MEZ könnte das Supreme Court die Entscheidung zu den Reziproken-Zöllen fallen. Die Wall Street geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Zölle für illegal erklärt werden. Danach stellt sich die Frage, wie das Problem gelöst wird, und ob das Finanzministerium die dadurch eingenommenen Gelder zurückerstatten muss.



00:00 Intro

00:30 Überblick

00:55 Reziproke-Zölle illegal? | Mögliche Folgen

03:54 Arbeitsmarktdaten verträglich ausgefallen

05:50 US Wirtschaft bergauf | nächste Zinssenkung | FED Chef

08:38 Immobiliensektor: Kommentare von Trump | Renditen zu hoch

12:25 Geopolitik: Venezuelas Öl | USA vs. Mexiko | China & Fentanyl | Iran

15:27 Meldungen: Meta | Apple | GM | Intel | Glencore | Puma

20:29 Ausblick nächste Woche: Start Berichtsaison, Banken im Fokus



