Russland feuert erneut Oreschnik-Hyperschallrakete ab - Kiew warnt Europa

Kiew, 09. Jan (Reuters) - Zum zweiten Mal seit Beginn der Vollinvasion in der Ukraine vor knapp vier Jahren hat Russland seine neue Hyperschallrakete Oreschnik auf das Nachbarland abgeschossen.

In der Nacht zum Freitag schlug die Rakete im Westen der ⁠Ukraine nahe der Grenze zum ‍Nato-Land Polen ein. Die Regierung in Kiew wertete dies als neue Bedrohung für die europäische Sicherheit, die eine weltweite Reaktion erfordere. Russland begründete den Einsatz der Oreschnik-Rakete mit einem angeblichen Drohnenangriff auf ‌eine Residenz von Präsident Wladimir Putin im vergangenen Monat – ein Vorfall, den die Ukraine bestreitet und der sich auch nach US-Angaben nicht ereignet hat.

Die Staats- und ‍Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich und Deutschland verurteilten den russischen Einsatz der Rakete als "eskalierend und inakzeptabel". Dies teilte das Büro des britischen Premierministers Keir Starmer nach einem Telefonat mit Bundeskanzler Friedrich Merz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit. "Russland eskaliert hier unprovoziert weiter", ergänzte ein Regierungssprecher in Berlin. "An unserer Entschlossenheit wird dies nichts ändern. Im Gegenteil, wir stehen weiter eng an der Seite der Ukraine und setzen unsere umfassende Unterstützung dann ungemindert fort." Auch die ‍EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete den Einsatz als "klare Eskalation" und "Warnung an Europa und ⁠die USA". Die EU-Länder müssten ihre Bestände an Luftverteidigung aufstocken.

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU stuft den Angriff mit der Hyperschallrakete als Kriegsverbrechen ein. Die Mittelstreckenrakete kann nach russischen Angaben wegen ihrer Geschwindigkeit von mehr als der zehnfachen Schallgeschwindigkeit nicht abgefangen werden. Sie ‍kann sowohl mit konventionellen als auch mit nuklearen Sprengköpfen bestückt werden. Russland hatte die Oreschnik – russisch für Haselnussbaum – erstmals im November 2024 gegen eine Rüstungsfabrik in der Ukraine ⁠eingesetzt.

"ES IST ABSURD"

Einem hochrangigen ukrainischen Regierungsvertreter zufolge wurde bei dem Angriff die Werkstatt eines staatlichen Unternehmens in der westlichen Stadt Lwiw getroffen. Der Angriff sei mit konventionellen Sprengköpfen erfolgt und habe auch Attrappen getragen, sagte der Regierungsvertreter. Die Werkstatt habe mehrere Einschläge von kleiner Submunition erlitten. "Es ist absurd, dass Russland ‍diesen Angriff mit dem gefälschten 'Angriff auf die Putin-Residenz' zu ‌rechtfertigen versucht, der nie stattgefunden hat", erklärte Außenminister Andrij Sybiha. "Putin setzt eine Mittelstreckenrakete nahe der EU- und Nato-Grenze als Reaktion auf seine eigenen Halluzinationen ein – das ist wirklich eine globale Bedrohung."

Der Angriff ereignete sich im Rahmen nächtlicher Luftangriffe, bei denen nach ukrainischen Angaben auch vier Menschen in Kiew getötet und mehr als 20 verletzt wurden. Zudem wurde die katarische Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt beschädigt. Der Strom fiel in mehr als einer halben Million Haushalte aus. Bei starkem Schneefall und Temperaturen um minus zehn Grad Celsius waren auch die Wasser- und Wärmeversorgung unterbrochen. Bürgermeister Vitali Klitschko rief die Bewohner dazu auf, die Kiew vorläufig zu verlassen, wenn sie außerhalb über andere Möglichkeiten zum ⁠Bezug von Strom und eine warme Unterbringung verfügen sollten.

