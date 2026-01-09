Schweizerische Nationalbank erzielt Milliardengewinn dank gestiegenem Goldpreis

Zürich, 09. Jan (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Jahr 2025 dank ⁠des stark ‍gestiegenen Goldpreises einen Milliardengewinn erzielt.

Wie die Zentralbank am ‌Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, belief sich ‍der Gewinn für das vergangene Jahr auf rund 26 Milliarden Franken. Das Ergebnis liegt zwar unter dem Rekordgewinn von ‍80,7 Milliarden Franken aus ⁠dem Jahr 2024, zählt jedoch zu den höchsten in der ‍119-jährigen Geschichte der SNB. Damit könne die Notenbank ⁠wieder eine Ausschüttung von vier Milliarden Franken an Bund und Kantone vornehmen. Der Jahresgewinn ‍liegt im ‌Rahmen der Prognose der UBS-Volkswirte, die mit 23,5 bis 28,5 Milliarden Franken gerechnet hatten.

