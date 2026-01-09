Siemens - Deckel gelüftet
Deckel gelüftet
Im vergangenen Jahr hatte die Siemens-Aktie in schöner Regelmäßigkeit immer wieder wichtige Hochpunkte bei 245/250 EUR ausgebildet, sodass auf diesem Niveau ein wichtiger Widerstandsbereich entstand. Mit einem neuen Allzeithoch (256,90 EUR) hat die Aktie diesen Deckel nun gelüftet. Der Ausbruch erfolgt dabei mit einem hohen Momentum und einem neuen MACD-Kaufsignal (siehe Chart). Per Saldo ist deshalb ein weiterer Vorstoß in „uncharted territory“ das wahrscheinlichste Szenario. Wenn Anlegerinnen und Anleger die Kursentwicklung des Jahres 2025 als Schiebezone zwischen 207 EUR und 250 EUR interpretieren, dann ergibt sich aus dieser Tradingrange ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 40 EUR. Im Umkehrschluss lässt sich das daraus resultierende Kursziel auf rund 290 EUR taxieren. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Um die Gefahr eines „false breaks gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es in Zukunft, das aktuelle Wochentief (241,50 EUR) nicht mehr zu unterschreiten.
Siemens (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Siemens
Quelle: LSEG, tradesignal²
