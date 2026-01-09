SPD: KI-Gutscheine sollen Mittelstand und europäischen KI-Anbietern helfen

Berlin, 09. Jan (Reuters) - Die SPD-Bundestagsfraktion will mit staatlich geförderten KI-Gutscheinen sowohl mittelständische Firmen als auch europäische Anbieter ⁠von Künstlicher Intelligenz ‍unterstützen.

Nach dem Reuters vorliegenden Modell des wirtschaftspolitischen Sprechers Armand Zorn sollen Firmen bis 499 ‌Beschäftige und einem Jahresumsatz von 50 Millionen Euro dabei bis zu 50.000 ‍Euro bekommen, um KI-Projekte zu starten. Das gesamte Programm soll ein Volumen von zunächst 250 Millionen Euro haben.

Zorn verwies auf die in den kommenden Jahren erwarteten großen Produktivitätssprünge durch KI. "Gerade im ‍Mittelstand, dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft, ⁠besteht hier noch erheblicher Nachhilfebedarf", sagte er zu Reuters. Nur 37 Prozent der Mittelständler nutzten derzeit KI. ‍Oft würden die technologischen Möglichkeiten gerade in den Bereichen Fertigung, Logistik oder Forschung ⁠und Entwicklung kaum genutzt.

Mit dem Gutschein-System schaffe man Nachfrage für europäische KI-Start-Ups und treibe gleichzeitig die Digitalisierung des Mittelstands voran, sagte Zorn. Der ‍Vorschlag ist auch ‌Teil des Beschlusses der Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion.

Gefördert werden sollen die Einführung und Skalierung von KI-Anwendungen sowie die Datenaufbereitung, Modelltraining, Integration in bestehende IT-Systeme und Qualifizierung der Beschäftigten, schlägt die SPD vor. Die Unternehmen sollten sich verpflichten, 40 Prozent der geförderten Projekte selbst zu finanzieren.

