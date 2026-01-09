TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 12. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz 14:00 DEU: Volkswagen Konzern, Auslieferungen 2025 17:45 FRA: Airbus, Aufträge und Auslieferungen 2025 (18.30 Call) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Insolvenzen, Oktober 2025 + Schnellindikator Dezember 2025 08:00 DNK: Verbraucherpreise 12/25 08:30 HUN: Industrieproduktion 11/25 09:00 CHE: Seco-Verbrauchervertrauen 12/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26 SONSTIGE TERMINE 11:30 DEU: Jahresauftakt Bundesverband deutscher Banken (BdB) mit BdB-Hauptgeschäftsfuührer Heiner Herkenhoff DEU/IND: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) besucht Indien USA: Treffen internationaler Finanzminister zu kritischen Rohstoffen u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Washington HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen

