The Bottom Line: Grönland-Gespräche, US-Inflationsdaten und deutsche BIP-Zahlen
In der kommenden Woche stehen die Gespräche zwischen den USA und Dänemark über Grönland im Mittelpunkt. Die strategische Bedeutung der Insel und ihre Rohstoffvorkommen rücken sie ins Zentrum geopolitischer Diskussionen.
In den USA werden die Inflationsdaten für Dezember veröffentlicht. Sie geben wichtige Einblicke in die aktuelle Preisentwicklung nach den Verzerrungen durch den Regierungsstillstand.
In Deutschland legt das Statistische Bundesamt die endgültigen BIP-Zahlen für 2025 vor und liefert damit ein Gesamtbild der wirtschaftlichen Entwicklung.
