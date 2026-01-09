Trading-Chance Abbott Laboratories: Kursziel 195,53 Dollar, wenn...

Die Rede ist von Abbott Laboratories, einem amerikanischen Gesundheitsunternehmen.

Was macht Abbott Laboratories?

Abbott Laboratories ist ein Gesundheitsunternehmen und entwickelt, produziert und verkauft eine breite Palette von Gesundheitsprodukten. Zu den Hauptsegmenten gehören Established Pharmaceutical Products, Nutritional Products, Diagnostic Products und Medical Devices. Das Segment Established Pharmaceutical Products beinhaltet die Entwicklung und den Verkauf von generischen Arzneimitteln, die weltweit in zahlreichen Ländern vermarktet werden. Diese Produkte konzentrieren sich auf eine breite Palette von therapeutischen Kategorien. Im Bereich Nutritional Products bietet Abbott eine Vielzahl von Produkten an, die auf die Ernährungsbedürfnisse verschiedener Altersgruppen und Gesundheitszustände abgestimmt sind, darunter Säuglingsnahrung, Produkte für Kleinkinder, Erwachsene und spezielle medizinische Nahrungsmittel. Das Segment Diagnostic Products umfasst Systeme und Tests zur Diagnose von Krankheiten und zur Überwachung von Therapien. Abbott stellt auch Produkte für die Blutbanktechnologie und molekulardiagnostische Lösungen her. Im Bereich Medical Devices konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer medizinischer Geräte in verschiedenen Kategorien, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetesversorgung.

Fundamentale Kennzahlen

Zuletzt war die Netto-Marge auf über 31% explodiert, was außergewöhnlich hoch ist. Die langfristige Durchschnitts-Marge ist mit etwa 16% immer noch überdurchschnittlich hoch, so dass wir ein sehr stabiles Geschäftsmodell daraus ersehen können. Mit nur 12,81 Prozent Schulden ist das Unternehmen auch hier absolute Weltspitze. Den Gewinn konnte man zwischen 2015 und 2025 von damals 1,76 auf 7,97 Dollar je Aktie massiv steigern. Im gleichen Zeitraum verbesserte sich der Operative Cashflow von 19,7 auf 5,21 Dollar pro Anteilsschein. An der Börse ist man mit einem KGV von 24,5 in etwa so bewertet, wie im langfristigen Durchschnitt (22,9).

Chart: Kursziel 195,53 Dollar, wenn...

Abgesehen von der etwas turbulenteren Corona-Zeit und dem anschließenden Ukraine-Krieg ist die Entwicklung des Aktienkurses absolut stetig. Korrekturen fallen in dieser Aktie meist kurz aus und/oder bringen moderate Schwankungen mit sich. Die Konsolidierung seit Dezember 2021 entwickelt sich als sogenannte Cup-and-Handle Formation, bei der sich derzeit der Henkel ausbildet. Ein Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 142,6 Dollar löst die Formation trendkonform auf und aktiviert ein technisches Ziel bei 195,53 US-Dollar. Eine sinnvolle Absicherung ergäbe sich für dieses Szenario unterhalb von 119,77 Dollar.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Eine weitere Top-Aktie, die wir hier vorstellen als Trading-Gelegenheit. Spekulative Marktteilnehmer können bereits eine erste kleine Tranche kaufen, während andere vielleicht eher auf das bestätigende Signal oberhalb von 142,6 Dollar warten möchten. Für das bullishe Szenario haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, welches es Ihnen ermöglicht, an einer Fortsetzung des Bullenmarktes zu partizipieren. Nachfolgend stellen wir Ihnen das Produkt vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Abbott

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 115,917 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 126 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 10,62. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PG62C3.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 142,6 USD

Unterstützungen: 119,77 und 89,67 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Abbott

Basiswert Abbott Laboratories WKN PG62C3 ISIN DE000PG62C32 Basispreis 115,917 USD K.O.-Schwelle 115,917 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 10,62 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.