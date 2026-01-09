Konjunkturdaten
US-Arbeitslosenquote geht stärker zurück als erwartet
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Pixel-Shot/Shutterstock.com
In den USA ist die Arbeitslosigkeit Ende des vergangenen Jahres gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel im Dezember um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Quote von 4,5 Prozent erwartet. Im November hatte die Quote bei revidiert 4,5 Prozent gelegen, nachdem zuvor ein Wert von 4,6 Prozent gemeldet worden war./jkr/mis/jha/
Das könnte dich auch interessieren
Chartzeit EilmeldungDer Speicher-Engpass der KI-Revolution: Wie ein unterschätzter Sektor plötzlich anspringtgestern, 19:07 Uhr · onvista
Trading-ImpulsSetup überzeugt: Französische Tech-Aktie bietet neues Kurspotenzialgestern, 15:20 Uhr · onvista
Drei Fragen für Bernecker 09.01.2026Wie viel Dampf steckt noch in der KI-Rally? Wie gefährlich ist Trumps Außenpolitik? Dax 26.000?heute, 11:58 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 08.01.2026Dax gibt Gewinne nach neuer Bestmarke ab - Rüstungstitel starkgestern, 17:50 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDer Speicher-Engpass der KI-Revolution: Wie ein unterschätzter Sektor plötzlich anspringtgestern, 19:07 Uhr · onvista
Trading-ImpulsSetup überzeugt: Französische Tech-Aktie bietet neues Kurspotenzialgestern, 15:20 Uhr · onvista
Der Jahresausblick 2026Aktien, Gold, Bitcoin: Das sind meine Kursziele für das neue Börsenjahr07. Jan. · onvista