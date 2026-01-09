US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Live-Analyse und Trade-Ideen heute um 14:15 Uhr

Wie reagieren die Märkte auf die US-Arbeitsmarktdaten – und welche Rolle spielen dabei wirtschaftspolitische Entscheidungen von Donald Trump? In unserem NFP-Webinar beleuchten wir die Wechselwirkungen zwischen den monatlichen Jobzahlen und möglichen Impulsen in den Bereichen Steuern, Handel und Infrastruktur.

Wir kommentieren die NFP-Daten live zur Veröffentlichung und analysieren parallel die wichtigsten Märkte: die Leitindizes DAX, Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq, Rohstoffe wie Gold und Rohöl sowie ausgewählte, spannende Einzelaktien.

Für den Dezember wird aktuell nur ein moderater Stellenaufbau von rund 60–70 Tsd. Jobs erwartet, bei einer Arbeitslosenquote um 4,5 % und weiter nachlassender Lohndynamik. Die übrigen US-Arbeitsmarktdaten dieser Woche zeichnen ein klares Bild: schwächere Neueinstellungen (ADP), weniger offene Stellen (JOLTS), aber weiterhin niedrige Erstanträge – eine Abkühlung ohne Bruch. Genau das macht die Marktreaktionen besonders spannend und stark datenabhängig.

📅 Termin: Dienstag, 09.01.2026 14:15 -14:45 Uhr





Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.



