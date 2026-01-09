USA: Arbeitslosenquote sinkt etwas

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit Ende des vergangenen Jahres gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel im Dezember um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Quote von 4,5 Prozent erwartet. Im November hatte die Quote bei revidiert 4,5 Prozent gelegen, nachdem zuvor ein Wert von 4,6 Prozent gemeldet worden war./jkr/mis/jha/

