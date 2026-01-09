USA: Beschäftigung steigt im Dezember weniger als erwartet

dpa-AFX
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Dezember weiter gestiegen. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 50.000 Stellen hinzu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 70.000 neuen Stellen gerechnet. Zudem wurde der November-Wert von einem Anstieg um ursprünglich 64.000 auf 56.000 nach unten revidiert./mis/jkr/jha/

