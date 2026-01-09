Vor US-Arbeitsmarktbericht: Dax-Anleger warten auf neue Impulse

Dax-Widerstand 25.300 25.200 Dax-Unterstützung 24.775 25.000

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Dax steigt vor US-Arbeitsmarktdaten auf neues Rekordhoch") zum Dax lautete wie folgt:

“Der Index ist nach der Rally der vergangenen Tage kurzfristig massiv überkauft, der Aufwärtstrend jedoch unverändert weiter intakt. Im Vorfeld des morgen Nachmittag anstehenden US-Abeitsmarktberichts ist ein Stimmungsumschwung tendenziell eher unwahrscheinlich. Von daher ist für die kommenden Stunden tendenziell eine Konsolidierungsphase auf hohem Niveau zu favorisieren für das deutsche Börsenbarometer. Erst unterhalb von 25.000 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit eines größeren Rücksetzers.“

Der Dax brachte die avisierte Konsolidierung auf hohem Niveau – ohne dabei die 25.000er-Marke zu unterschreiten. Auch am Freitagvormittag zeigt der Index bislang wenig Bewegung und hält sich in einer vergleichsweise engen Handelsspanne um 25.150 Punkte.

Dax-Ausblick:

Die vergangenen 24 Stunden haben an der übergeordneten charttechnischen Situation nichts geändert, das gestrige Fazit steht daher weiterhin. Neue Impulse könnte der US-Arbeitsmarktbericht heute Nachmittag um 14:30 Uhr hiesiger Zeit bringen. Diese Daten haben das Potenzial, sowohl für eine erneute Beschleunigung des Aufwärtstrends als auch für einen Stimmungsumschwung und größere Korrektur zu sorgen.

Im Vorfeld der Daten am Nachmittag dürfte nichts entscheidendes mehr passieren. Ein schönes Wochenende allen Lesern!.