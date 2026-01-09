Wirtschaft feiert Mercosur-Abkommen - "Echter Meilenstein"

Berlin, 09. Jan (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft reagiert erleichtert auf die Einigung der EU-Staaten auf ein Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay.

"Das ist ein echter Meilenstein, besonders ⁠in diesen Zeiten", sagte ‍der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Dirk Jandura, am Freitag in Berlin. Das Mercosur-Abkommen werde auf beiden Seiten des Ozeans zu mehr Wachstum und Wohlstand führen. ‌Hier entstehe ein Markt von globaler Bedeutung mit mehr als 750 Millionen Menschen. Das Abkommen stelle schrittweise rund 91 Prozent ‍aller EU-Exporte in die Region zollfrei. "Und es kann Rückenwind für weitere Abkommen geben, die jetzt folgen müssen", sagte Jandura.

Der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zufolge ist die Wirtschaft angesichts ihrer aktuellen Krise darauf angewiesen, neue Märkte zu erschließen und langfristige strategische Partner zu finden. " Das Abkommen bringt neue Absatzperspektiven für die Industrie, angrenzende Dienstleister und den Handel", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef ‍Volker Treier. "Außerdem sichert es Lieferketten für die Energieversorgung und den ⁠Zugang zu Rohstoffen aus den Mercosur-Staaten." Das Abkommen sei auch an Wettbewerber aus den USA und insbesondere China ein wichtiges Signal.

"WICHTIGER ERFOLG"

"Die Verabschiedung von Mercosur ist ein wichtiger Erfolg für die deutsche und europäische ‍Wirtschaft", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Tanja Gönner. Die Europäische Union zeige Handlungsfähigkeit und sende ein starkes Signal für ⁠den Freihandel. Ähnlich äußerte sich der Verband der Chemischen Industrie (VCI). "Das ist ein guter Tag für Europa. Der Europäische Rat macht den Weg frei und weckt neue Hoffnung für die europäische Industrie", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. "Nach mehr als 25 ‍Jahren Verhandlungen sendet die EU damit in ‌schwierigen Zeiten ein starkes Signal: Europa will mitgestalten – und nicht nur zuschauen."

Das Abkommen bringe konkrete Vorteile. "Handelsbeschränkungen fallen weg, Unternehmen sparen rund vier Milliarden Euro jährlich an Zöllen", sagte Gönner. Mit mehr als 750 Millionen Menschen entstehe einer der größten Märkte der Welt. Besonders wichtig sei der Zugang zu kritischen Rohstoffen wie Lithium und Kupfer, etwa für Elektromobilität und Erneuerbare Energien.

Die DIHK verwies auf Berechnungen der EU-Kommission. Demnach können durch das Abkommen die jährlichen EU-Exporte in den Mercosur um bis zu 39 Prozent steigen. Dadurch können 440.000 Jobs in der EU ⁠entstehen. Insgesamt exportieren 12.500 deutsche Unternehmen in die Region, davon 72 Prozent kleine und mittlere Betriebe.

