Zwei Dutzend Lastwagen stecken auf A7 im Schnee fest
dpa-AFX · Uhr
OBERTHULBA (dpa-AFX) - Etwa zwei Dutzend Lastwagen haben sich auf der schneebedeckten Autobahn 7 im Landkreis Bad Kissingen in Bayern festgefahren. Wie ein Polizeisprecher sagte, rückte in der Nacht zum Freitag unter anderem das Technische Hilfswerk (THW) aus. Mit der Hilfe vom THW wurden die Lastkraftwagen angezogen - bis sie von selbst aus weiterfahren konnten. Grund für den Einsatz bei Oberthulba sei Neuschnee gewesen, hieß es. Die Autobahnmeisterei sei gekommen und habe den Schnee geräumt. Dafür sei die A7 zeitweise gesperrt worden. Zum morgendlichen Berufsverkehr war die Fahrbahn wieder freigegeben worden./dwi/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
AKTIEN IM FOKUS 2: Rüstungswerte ziehen an - Trump will 2027 mehr Militärbudgetgestern, 11:05 Uhr · dpa-AFX
AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte steigen - Trump will 2027 mehr Militärbudgetgestern, 08:52 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDer Speicher-Engpass der KI-Revolution: Wie ein unterschätzter Sektor plötzlich anspringtgestern, 19:07 Uhr · onvista
Trading-ImpulsSetup überzeugt: Französische Tech-Aktie bietet neues Kurspotenzialgestern, 15:20 Uhr · onvista
Der Jahresausblick 2026Aktien, Gold, Bitcoin: Das sind meine Kursziele für das neue Börsenjahr07. Jan. · onvista