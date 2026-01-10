Bahn: Fernverkehr rollt doch erst ab Mittag wieder an
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Nach Wintersturm "Elli" mit starkem Schnee soll der ausgesetzte Fernverkehr im Norden Deutschlands anders als zunächst erwartet doch erst ab Mittag wieder anrollen. Die ersten Fernzüge im Norden sollten statt ab etwa 10.00 Uhr doch erst ab mittags wieder fahren, sagte eine Deutsche-Bahn-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur./swe/DP/zb
