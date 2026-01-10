EQS-News: TCL erhält auf der CES 2026 mehrere Auszeichnungen für bahnbrechende Innovationen in den Kategorien TV, Mobile und Smart Home

EQS-News: TCL / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

TCL erhält auf der CES 2026 mehrere Auszeichnungen für bahnbrechende Innovationen in den Kategorien TV, Mobile und Smart Home



10.01.2026 / 04:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LAS VEGAS, 10. Januar 2026 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und die weltweite Nr. 1 bei Mini-LED- sowie ultragroßen Fernsehern, erhielt während der CES 2026 bei der Preisverleihung der 2025–2026 Global Top Brands Awards (GTB) mehrere renommierte Auszeichnungen sowie mehrere „Best of CES 2026"-Würdigungen durch internationale Medien und weitere Ehrungen von Fachinstitutionen und Organisationen. Diese Auszeichnungen unterstreichen die führende Rolle von TCL in den Bereichen Display-Technologie, mobile Innovationen sowie Smart-Home-Lösungen und bekräftigen den Einsatz des Unternehmens, die Zukunft des intelligenten Wohnens durch Spitzentechnologie voranzutreiben.

Unter den preisgekrönten Innovationen erhielt der TCL X11L SQD-Mini LED TV breite Anerkennung, einschließlich den Innovative Display Technology Gold Award der International Data Group (IDG), für seine außergewöhnliche visuelle Leistung. Die GTB Awards wurden 2006 von der International Data Group (IDG) ins Leben gerufen und von der Asia Digital Group sowie der Europe Digital Group mit TWICE als Co-Veranstalter und der Unterstützung von IDC organisiert. Sie zählen zu den angesehensten Auszeichnungen in der weltweiten Unterhaltungselektronikbranche.

Der TCL X11L feiert auf der CES 2026 seine große Premiere und ist der weltweit erste Fernseher mit SQD-Mini-LED-Technologie der nächsten Generation. Er bietet einen All-Scene Wide Color Gamut, kein Color Crosstalk, mehr Dimming-Zonen sowie eine höhere Helligkeit – und das alles in einem außergewöhnlich schlanken Design. Die SQD-Mini-LED-Technologie wurde außerdem vom TÜV Rheinland für ihre herausragende Farbgenauigkeit, Anzeigestabilität sowie visuelle Leistung zertifiziert, was die branchenführenden Fortschritte von TCL in der Displaytechnik weiter bestätigt.

TCL bietet seine fortschrittlichen Technologien auch für mobile Geräte an. Das Smartphone NXTPAPER 70 Pro erhielt von IDG den Eye-Care Display Technology Gold Award, unterstützt durch die neueste NXTPAPER 4.0-Technologie des Unternehmens. Das Gerät ist mit SGS-zertifiziertem Dim-Light-Augenschutz, Blaulichtreduzierung und zirkular polarisiertem Licht ausgestattet, was ein ermüdungsfreies, augenfreundliches Seherlebnis in allen Szenarien ermöglicht. Das TCL Note A1 NXTPAPER Tablet erhielt den Smart Interaction Technology Innovation Award. Ausgezeichnet wurden das papierähnliche Anzeige- und Schreiberlebnis sowie die KI-gestützten Produktivitätsfunktionen, darunter intelligente Handschrifterkennung, Übersetzung, automatische Zusammenfassungen und Textoptimierung. In der Smart-Home-Kategorie erhielt die TCL Air Conditioner AHU Series den Smart Self-Adaptive Voltage Technology Innovation Award. Ausgestattet mit der Technologie, löst die Serie das Problem der komplexen Installation und Wartung.

Zusätzlich wurde die TCL MOVETIME MT48, eine sicherheitsoptimierte Kinder-Smartwatch mit L1+L5 Dualband-GPS, 4G-Kommunikation und Kid-Safe AI, mit dem 2026 CES Picks Award von TWICE ausgezeichnet, weil sie Eltern Sicherheit sowie Kindern Unabhängigkeit bietet.

Mit einem wachsenden Portfolio an branchenweit anerkannten Innovationen setzt TCL seine technologische Führungsrolle in die Praxis um und fördert so ein intelligenteres, intensiveres sowie vernetzteres Leben für Verbraucher auf der ganzen Welt.

Informationen zu TCL

TCL ist eine führende Marke in der Unterhaltungselektronik und weltweit führender TV-Markenhersteller. Das Unternehmen ist mittlerweile in über 160 Märkten auf der ganzen Welt tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, angefangen von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten sowie Smart-Brillen bis hin zu kommerziellen Displays. Besuchen Sie die TCL-Website https://www.tcl.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2858115/TCL_Earns_Multiple_CES_2026_Awards_for_Breakthrough_Innovations_Across_TV__Mobile__and_Smart_Home_Ca.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-erhalt-auf-der-ces-2026-mehrere-auszeichnungen-fur-bahnbrechende-innovationen-in-den-kategorien-tv-mobile-und-smart-home-302657764.html

10.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2258134 10.01.2026 CET/CEST