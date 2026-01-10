Wochenrückblick – Starker Jahresauftakt

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Zum Jahresauftakt zeigt sich die deutsche Industrie zweigeteilt: Während schwache US-Exporte für einen starken Einbruch der deutschen Gesamtexporte sorgten, führte ein Rekordplus bei Großaufträgen aus dem Rüstungssektor für den dritten Produktionszuwachs in Folge. Parallel dazu setzt US-Präsident Trump auf eine expansive Strategie für das Wahljahr 2026. Neben einer massiven Aufstockung des Militärbudgets auf 1,5 Billionen Dollar sollen gezielte Milliarden-Ankäufe von Hypothekenanleihen die Zinsen drücken und die Wohnkosten rechtzeitig vor den Midterms im November senken. Unternehmensnachrichten kamen unter anderem von Warner Bros, Zalando und Thyssenkrupp.





Globaler Aktienmarkt – DAX® und US-Indizes mit Rekordständen



Der Dax® erreichte diese Woche jeden Tag ein neues Allzeithoch und notierte etwa 2,5 Prozent über dem Schlusskurs der Vorwoche. Auch der S&P 500® sowie der Dow Jones® erreichten diese Woche neue Rekordstände. Der Nasdaq-100 Index® sowie der S&P 500® schlossen am Donnerstagabend etwa 1 Prozent über dem Niveau der Vorwoche. Der Dow Jones® verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Zugewinn von rund 1,8 %.



