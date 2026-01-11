Bahnfernverkehr im Norden auf allen Hauptstrecken angelaufen
dpa-AFX
BERLIN (dpa-AFX) - Der wetterbedingt teils ausgesetzte Fernverkehr der Bahn in Norddeutschland ist nach Unternehmensangaben auf allen Hauptstrecken wieder angelaufen. Allerdings sei weiterhin nur ein reduziertes Angebot möglich, und es könne noch zu Ausfällen kommen, teilte die Deutsche Bahn am Sonntagvormittag mit./kie/DP/zb
