EQS-News: CATL eröffnet in Riad die größte Aftermarket-Einrichtung für neue Energien im Nahen Osten

EQS-News: Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) / Schlagwort(e): Expansion/Produkteinführung

CATL eröffnet in Riad die größte Aftermarket-Einrichtung für neue Energien im Nahen Osten



11.01.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CATL eröffnet das erste NING SERVICE Experience Center im Nahen Osten in Riad – derzeit die größte neue Einrichtung für den Energie-Aftermarket außerhalb Chinas.

Die Einrichtung bietet einen umfassenden Kundendienst für den gesamten Lebenszyklus, fördert lokale technische Talente und beschleunigt die Einführung fortschrittlicher Elektrifizierungs- sowie Energiespeicherlösungen.

Außerdem fungiert sie als regionaler Ökosystem-Hub, der unterschiedliche Akteure und Ressourcen zusammenbringt, um industrielle Synergien und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben.

RIAD, Saudi-Arabien, 11. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am 10. Januar 2026 eröffnete CATL im Nahen Osten die erste und derzeit größte neue Einrichtung für den Energie-Ersatzteilmarkt außerhalb Chinas – das NING SERVICE Experience Center in Riad – und stärkte damit seine After-Sales-Präsenz im Nahen Osten sowie die Transformation der Region hin zu saubereren Energiesystemen.

Die Eröffnung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Saudi-Arabien sowie der weitere Nahen Osten im Rahmen von Vision 2030 und ähnlichen nationalen Initiativen ehrgeizige Ziele für Elektrifizierung sowie die Dekarbonisierung vorantreiben. Am Beispiel Saudi-Arabiens: Das Königreich hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 30 % aller Fahrzeuge in Riad auf Elektroantrieb umzustellen, als Teil einer größeren Strategie, um die Emissionen in der Hauptstadt um 50 % zu reduzieren. Auch die Nachhaltigkeitspolitik treibt die Umstellung auf elektrische Geräte voran, z. B. durch die Förderung des Einsatzes elektrischer Gabelstapler, während im Rahmen der saudi-arabischen „Green Initiative" die Nutzung von Ökostrom in landwirtschaftlichen Betrieben unterstützt. Der Fortschritt wird jedoch durch anhaltende Herausforderungen gebremst, darunter die seit Langem bestehende Abhängigkeit vom Öl, stark steigender Strombedarf, extreme klimatische Bedingungen sowie eine begrenzte Lade- und Serviceinfrastruktur.

Die Einrichtung in Riad wurde strategisch konzipiert, um diese Hürden zu überwinden. Sie bietet umfassenden After-Sales-Support über den gesamten Lebenszyklus, bildet lokale technische Fachkräfte aus und beschleunigt den Einsatz fortschrittlicher Elektrifizierungs- und Energiespeicherlösungen.

Auf einer Fläche von mehr als 7000 Quadratmetern vereint das Zentrum in Riad Ausstellungsbereiche, Diagnose- und Wartungszonen, Aufbereitungseinrichtungen, Schulungsräume sowie eine Kundenlounge. Es soll nicht nur als lokales Dienstleistungszentrum für die Region und als Schaufenster für CATLs Fähigkeiten auf Systemebene in den Bereichen Elektromobilität, Energiespeicherung und intelligente Elektrifizierung dienen, sondern auch als Plattform, die verschiedene Ressourcen verbindet und industrielle Synergien im gesamten Ökosystem fördert.

Ein vollständiger Lebenszyklus-Ansatz fürDienstleistungen im Bereich neuer Enerige

Gestützt auf CATLs umfassende F&E-Kompetenz sowie seine leistungsstarke Fertigung bietet das NING SERVICE Experience Center Kundendienste über den gesamten Lebenszyklus, die Batteriediagnose, Reparatur, Wartung, Nacharbeit, Schulungen, Recycling, Aftermarket-Logistik sowie Lagerhaltung beinhalten. Seine Dienstleistungen umfassen sieben wichtige Produktkategorien – von Personen- und Nutzfahrzeugen bis hin zu Energiespeichersystemen – sowie verschiedene Reparaturszenarien und setzen einen neuen Maßstab für die Bereitstellung neuer Energiedienstleistungen in der Region.

Mithilfe von CATLs fortschrittlicher Diagnose und Reparaturexpertise sowie etablierter Serviceprozesse bietet das Zentrum umfassende After-Sales-Services, die Unternehmenskunden helfen, Ausfallzeiten zu reduzieren, Wartungskosten zu senken sowie die Lebensdauer von Anlagen zu verlängern.

die Unternehmenskunden helfen, Ausfallzeiten zu reduzieren, die Wartungskosten zu senken sowie die Lebensdauer von Anlagen zu verlängern. Das schafft mehr Planungssicherheit in Bezug auf langfristige Leistung und Restwert, senkt die Betriebskosten über die Nutzungsdauer und bietet Endnutzern kosteneffizientere sowie verlässlichere Services.

Förderung von lokalisiertenBetriebsabläufen und Kompetenzaufbau

Das Zentrum in Riad dient als wichtige Plattform für die lokalen Aktivitäten von CATL im Nahen Osten und unterstützt die Entwicklung von Talenten sowie die langfristige Wertschöpfung vor Ort. Durch spezielle Schulungseinrichtungen baut CATL After-Sales- sowie technisches Fachwissen im Bereich der neuen Energien auf und trägt so zu qualifizierter Beschäftigung sowie Wissenstransfer im gesamten Nahen Osten bei. NING SERVICE betreibt weltweit 10 Schulungszentren mit einer Gesamtfläche von 2300 Quadratmetern und hat durch Partnerschaften mit Berufsbildungseinrichtungen mehr als 9700 Kundendienstmitarbeiter für neue Energien zertifiziert.

Über die Talentförderung hinaus vertieft CATL seine Lokalisierungsstrategie durch die Stärkung der lokalen Infrastruktur und den Aufbau von Partnerschaften im Ökosystem. CATL befindet sich in Gesprächen mit hochrangigen lokalen Branchenakteuren, darunter Betreiber von Kraftstoffnetzen, große Infrastrukturunternehmen sowie Energieunternehmen, um Tankstellen rasch mit Ökostrom zu versorgen, Lkw-Flotten zu elektrifizieren und Solar- sowie Speicherlösungen einzusetzen.

Diese Initiativen stärken nicht nur die lokalen Dienstleistungskapazitäten und das Marktvertrauen von CATL, sondern ermöglichen es auch wichtigen Partnern, gemeinsam die Einführung umfassender neuer Energielösungen im gesamten Nahen Osten voranzutreiben.

„Als führendes Energieunternehmen in Saudi-Arabien sehen wir enorme Chancen in der Energiewende. So planen wir beispielsweise den Einsatz von Solar-plus-Speicherlösungen an unseren Tankstellen sowie die Elektrifizierung von Gabelstaplern, um die Abhängigkeit vom Öl zu verringern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Spitzenunternehmen wie CATL, um diese Umstellung voranzutreiben", sagte Ahmed Ibrahim, stellvertretender Generaldirektor für Beschaffung bei Al Drees, einem führenden Anbieter von Erdöl- und Logistikdienstleistungen in Saudi-Arabien.

„Der Start des CATL-Vorzeigestandorts in Riad unterstreicht unser gemeinsames Bestreben, die globale Energiewende voranzutreiben. Dieser Meilenstein spiegelt nicht nur das wachsende Interesse an nachhaltigen Lösungen in Saudi-Arabien wider, sondern steht auch für unsere gemeinsame Vision einer saubereren, elektrifizierten Zukunft. Als Investor hinter dem Experience Center sind wir überzeugt, dass diese Partnerschaft die Elektrifizierung beschleunigen und die Rolle der Region bei der Energiewende stärken wird", sagte Lin Chaofan, Geschäftsführer von F4S.

Teil eines globalen Netzwerks

Die Eröffnung in Saudi-Arabien baut auf der globalen Servicepräsenz von CATL auf, die mehr als 1200 professionelle Servicestationen in 76 Ländern und 73 Ersatzteillager weltweit umfasst. CATL ist weltweit die Nummer 1 bei den Ersatzteillagern, die zu 100 % mit Originalteilen bestückt sind sowie eine Gesamtlagerfläche von mehr als 370 000 Quadratmetern aufweisen. Bis heute hat NING SERVICE mehr als sechs Millionen Elektrofahrzeuge unterstützt und bietet professionelle Kundendienstleistungen für Pkw, Nutzfahrzeuge sowie Energiespeicher.

Ein langfristiges Engagement im Nahen Osten

Bruce Li, Leiter für Qualitätsmanagement und Aftermarket-Geschäft im Bereich Batteriemanagementsysteme bei CATL, sagte, das Zentrum in Riad spiegele eine strategische, langfristige Sicht auf die Region wider.

„Unsere Entscheidung, dieses Zentrum in Riad zu errichten, ist nicht nur eine kommerzielle Entscheidung, sondern eine langfristige Verpflichtung", sagte Li. „Als erstes NING SERVICE Experience Center im Nahen Osten ist es mehr als eine Serviceeinrichtung. Es handelt sich um ein neues Ökosystem für den Energie-Aftermarket, das fortschrittliche Technologien, professionelle Schulungen sowie die Zusammenarbeit in der Branche zusammenführt und verschiedene Interessengruppen sowie Ressourcen effektiv miteinander verbindet, um tiefgreifende Synergien und nachhaltiges Wachstum in der gesamten Region zu fördern. Von hier aus wird CATL sein Kundendienstnetz im gesamten Nahen Osten weiter ausbauen, sich eng an der saudi-arabischen Vision 2030 orientieren und die Energiewende in der Region durch ein zuverlässiges, umfassendes Servicesystem unterstützen."

Da der Nahe Osten seinen Wandel hin zu Elektrifizierung und Energiespeicherung beschleunigt, ist die erweiterte NING-SERVICE-Präsenz von CATL in der Lage, die technische Zuverlässigkeit und nachhaltige Partnerschaften bereitzustellen, die für diesen Wandel unerlässlich sind.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2858729/iMAGE1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2858730/iMAGE2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2858731/iMAGE3.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/catl-eroffnet-in-riad-die-groWte-aftermarket-einrichtung-fur-neue-energien-im-nahen-osten-302657912.html

11.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2258148 11.01.2026 CET/CEST