EQS-News: Supermicro kündigt intelligente In-Store-Einzelhandelsösungen in Zusammenarbeit mit zahlreichen Industriepartnern aus verschiedenen Bereichen an

Supermicro kündigt intelligente In-Store-Einzelhandelsösungen in Zusammenarbeit mit zahlreichen Industriepartnern aus verschiedenen Bereichen an



11.01.2026 / 15:10 CET/CEST

Innovative Technologien helfen Einzelhändlern, intelligente Geschäfte im großen Maßstab umzusetzen und so ein smarteres, reaktionsschnelleres Einkaufserlebnis zu bieten

Industriepartner zeigen produktionsreife KI-Lösungen für Verlustprävention, digitale Zwillinge, KI-Agenten, Kundenanalyse und mehr

SAN JOSE, Kalifornien und NEW YORK, 11. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Retail's Big Show -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, gab heute die Zusammenarbeit mit Technologiepartnern für KI-gestützte intelligente Einzelhandelslösungen bekannt, die darauf ausgelegt sind, steigende Kundenerwartungen zu erfüllen und zugleich Skalierbarkeit, Produktivität sowie Rentabilität zu verbessern.

Edge AI Infrastructure Solutions for Intelligent Retail Stores

„KI gestaltet Einkaufserlebnisse neu und ermöglicht Echtzeitanalysen von Video- sowie anderen Daten. So erhalten Einzelhändler umsetzbare Erkenntnisse, um die Effizienz des Personals zu optimieren, Schwund zu reduzieren, Gewinne zu steigern und Fehlbeständen zu vermeiden", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. „Durch die Kombination der vollständigen und skalierbaren KI-Plattformen von Supermicro mit den beschleunigten Computing-Lösungen NVIDIA RTX PRO helfen wir Einzelhändlern, intelligente Geschäfte aufzubauen, die den Nutzen KI-gestützter Anwendungen maximieren."

Laut dem jüngsten Bericht „NVIDIA State of AI in Retail & CPG" gaben 89 % der Befragten an, dass KI zur Steigerung des Jahresumsatzes beiträgt, während 95 % sagten, dass KI dazu beiträgt, die jährlichen Kosten zu senken. Das unterstreicht den messbaren geschäftlichen Nutzen, den Einzelhändler bereits durch KI erzielen1.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.supermicro.com/en/products/edge/servers

Vollständige und skalierbare Edge-KI-Infrastruktur von Supermicro

Einzelhandelsorientierte KI-Anwendungen erfordern Reaktionszeiten im Subsekundenbereich. Das ist im großen Maßstab nur möglich, wenn Daten direkt am Edge verarbeitet werden. Die Edge-KI-Infrastruktur von Supermicro ermöglicht den Einsatz von Lösungen in verteilten Umgebungen, wie z. B. in smarten Einzelhandelsgeschäften und Lieferketten, und bietet so eine Komplettlösung.

Die Bereitstellung am Edge bringt im Vergleich zum Rechenzentrum unzählige besondere Herausforderungen mit sich. Supermicros umfangreiches Edge-KI-Produktportfolio hilft Kunden und Partnern, diese Herausforderungen zu meistern sowie dabei die richtige Balance zwischen Leistung und ROI zu finden.

Für den Einsatz in rauen Umgebungen, in denen kein klimatisierter Raum zur Verfügung steht, bringen die lüfterlosen Produkte der E103-Serie die KI-Verarbeitungsleistung dorthin, wo sie bisher nicht eingesetzt werden konnte. Supermicro bietet außerdem eine aufgefächerte E300-Serie mit KI-Funktionen an.

Bei rechenintensiven KI-Workloads am Edge können Kunden und Partner aus zahlreichen Systemen wählen, die mit den neuesten dedizierten GPUs zur KI-Beschleunigung ausgestattet werden können. Von kurzen 1U- bis hin zu größeren 4U-Formfaktoren können die Lösungen an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden, indem sie die neueste Generation der NVIDIA RTX PRO Blackwell-Serie unterstützen.

Supermicro Partner für intelligente Geschäfte

Supermicro arbeitet mit Partnern aus dem Ökosystem zusammen, darunter Everseen, Kinetic Vision, ALLSIDES, LiveX, WobotAI und Aible, um intelligente Geschäfte zu schaffen, die sich positiv auf die täglichen Abläufe im Einzelhandel und das längerfristige Lieferkettenmanagement auswirken.

Die Evercheck-Lösung von Everseen nutzt Vision AI, um den Warenschwund zu reduzieren und die Produktivität des Personals sowie die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Evercheck basiert auf der Vision-AI-Plattform von Everseen und hilft, unerwünschte Verhaltensweisen an der Kasse zu erkennen und zu unterbinden. So können Einzelhändler Verluste verringern und Abläufe im Kassenbereich optimieren.

„Everseen hat über Jahre hinweg an der Seite einiger der weltweit größten Einzelhändler gearbeitet, die Realität im Geschäft aus nächster Nähe kennengelernt und Herausforderungen durch Verluste dort gelöst, wo sie tatsächlich entstehen", sagte Joe White, Geschäftsführer von Everseen. „Durch die Partnerschaft mit Supermicro und den Einsatz von NVIDIA-beschleunigtem Computing liefert Evercheck Computer Vision in Echtzeit am Edge und wandelt Aktivitäten im Geschäft in Erkenntnisse um, auf die Einzelhändler sofort reagieren können."

Wobot AI, das Video-KI-Agenten für die physische Welt entwickelt, wird zeigen, wie sich die bereits vorhandenen Kameras von Einzelhändlern in Systeme verwandeln lassen, die kontinuierlich beobachten, lernen und verwertbare Erkenntnisse liefern. Durch die Umwandlung gewöhnlicher CCTV-Infrastruktur in autonome Agenten, die Muster erkennen, Reibungsverluste identifizieren sowie Entscheidungen aufdecken, ermöglichen die KI-Agenten von Wobot Einzelhändlern, ihre täglichen Abläufe mit praktischen und messbaren Ergebnissen zu verbessern.

„Durch die Zusammenarbeit mit Supermicro und NVIDIA am Edge können wir Video-KI-Agenten so einführen, dass sie skalierbar sowie zuverlässig sind und sich auf betriebliche Erkenntnisse in Echtzeit konzentrieren, nicht auf Experimente", sagte Will Kelso, Leiter für Umsatz und Wachstum bei Wobot AI.

LiveX AI: „Der Einzelhandel tritt in eine Ära ein, in der KI-Agenten zur Standard-Interaktionsschicht zwischen Marken und Kunden werden", sagte Jerry Li, Mitgründer und Geschäftsführer von LiveX AI. „Mithilfe der beschleunigten KI von NVIDIA sowie der Edge-Infrastruktur von Supermicro können wir einen hilfreichen, menschenähnlichen KI-Agenten direkt in physischen Umgebungen bereitstellen, etwa an Kiosken oder als Hologramm, und so Geschwindigkeit, Intelligenz und Kontinuität digitaler Erlebnisse in den stationären Einzelhandel bringen. Diese Zusammenarbeit macht KI-Agenten in Echtzeit dort nutzbar, wo die Kunden tatsächlich sind."

Kinetic Vision und ALLSIDES bündeln ihr Know-how für eine True-Digital-Twin-Lösung, mit der sich Lieferkettenprozesse, Kassenstationen und andere komplexe Systeme entwickeln, testen und optimieren lassen.

„Die Kombination aus der hochzuverlässigen, optimierten Infrastruktur von Supermicro und dem beschleunigten Computing-Stack von NVIDIA gibt Kinetic Vision die Grundlage, schnell zu innovieren. Gemeinsam helfen wir Einzelhändlern, von der Experimentierphase zu produktionsreifen KI-Lösungen zu gelangen, die messbare Verbesserungen im Betrieb und im Kundenerlebnis erzielen", sagte Jeremy Jarratt, Geschäftsführer von Kinetic Vision.

Franz Tschimben, Geschäftsführer von ALLSIDES, ergänzte: „Aufbauend auf den gebündelten Stärken von NVIDIA und Supermicro liefern wir eine hochpräzise 3D-True-Digital-Twin-Datenebene für das KI-Training. Damit können Einzelhändler Anwendungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Handel vorantreiben – vom Training von Robotern mit physische KI über Produktion und Produktionsplanung bis hin zu virtuellen Ladenlayouts, Kundenfeedbacksystemen sowie E-Commerce-Integrationen – und so höhere Konversionsrate, schnellere Entscheidungen und eine größere betriebliche Effizienz erreichen."

Supermicro wird außerdem die auf den Einzelhandel ausgerichtete VSS-Lösung von Superb AI vorstellen. Dafür werden das firmeneigene VLM von Superb AI und Komponenten von NVIDIA AI Blueprint kombiniert, womit subjektive Beurteilungen, die Suche in natürlicher Sprache, automatisierte Zusammenfassungen von Vorfällen sowie Erkenntnisse zum Kundenverhalten über Kameranetzwerke in Filialen hinweg unterstützt werden.

Aible wird seine automatisierte Agentenlösung vorstellen, die große Datenmengen über Millionen Muster hinweg analysiert, um Veränderungen bei Einzelhandels-KPIs zu erklären, etwa beim durchschnittlichen Einkaufsbetrag oder bei der Anzahl der Käufe. Aible wird außerdem demonstrieren, wie die neuesten NVIDIA Retail Blueprints in agentenbasierte Lösungen integriert werden können, die das Kundenerlebnis automatisch anpassen und den Einzelhandelsbetrieb in großem Umfang optimieren.

Arijit Sengupta, Geschäftsführer von Aible, ergänzte: „Die heutigen Markt- und Arbeitsbedingungen verändern sich ständig. Nur autonome Agenten können diese sich stetig wandelnden Muster im Kundenverhalten, bei Lagerkosten und Warenverfügbarkeit sowie beim Zugang zu Arbeitskräften im großen Maßstab verstehen und sich daran anpassen. In Zusammenarbeit mit NVIDIA und Supermicro bringt Aible autonome Agenten, die von Business-Anwendern überprüft werden können, an den Edge im Einzelhandel."

Diese intelligenten Einzelhandelslösungen werden von Supermicro und seinen Partnern auf der NRF vorgeführt: Retail's Big Show in New York City vom 11. bis 13. Januar. Um mehr über KI-gestützte Einzelhandelsanwendungen oder Supermicros KI-Infrastrukturlösungen zu erfahren, besuchen Sie den Supermicro-Stand Nr. 5281 und nehmen Sie an der Vortragsveranstaltung mit PepsiCo und Kinetic Vision teil. Weitere Informationen finden Sie auf www.supermicro.com/NRF

1Quelle: „NVIDIA State of AI in Retail and CPG" 2026

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Supermicro setzt sich dafür ein, als Erster Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter ganzheitlicher IT-Lösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro beim Design von Motherboards, Stromversorgungen und Gehäusen unterstützt unsere Entwicklung und Produktion zusätzlich und hilft unserer Kundschaft weltweit, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge umzusetzen. Unsere Produkte werden im eigenen Haus entwickelt und hergestellt (in den USA, Taiwan und den Niederlanden), wobei wir die globalen Betriebsabläufe für Skalierung und Effizienz nutzen sowie optimieren, um die TCO zu verbessern und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Systemfamilie auswählen. Diese besteht aus unseren flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt einen umfassenden Satz Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- sowie Datenspeichern, GPUs und Netzwerk-, Stromversorgungs- sowie Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2858485/Supermicro_Edge_AI_Infrastructure_Solutions_for_Intelligent_Retail_Stores.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

