Agentur - Deutsche Bank findet Interessenten für Indien-Geschäft

Düsseldorf, 12. Jan (Reuters) - Die Deutsche Bank hat einem Agenturbericht zufolge zwei Interessenten für ⁠zum Verkauf ‍gestellte Geschäfte in Indien gefunden.

Die Kotak Mahindra Bank und die ‌Federal Bank hätten ihre Fühler nach den Geschäften mit ‍einem Buchwert von rund 2,5 Milliarden Euro ausgestreckt, berichtete die Agentur Bloomberg am Montag. Die Deutsche Bank wollte die Angaben nicht kommentieren. Die ‍Deutsche Bank sammle Angebote ⁠für Aktivitäten in Indien ein, hatten Insider im vergangenen Jahr gesagt. In ‍dem Land verfügt die Deutsche Bank über 17 Filialen.

Die Deutsche ⁠Bank ist seit über 40 Jahren in Indien aktiv. Trotz einer steigenden Zahl reicher Menschen in ‍dem Land fällt ‌es ausländischen Banken angesichts erbitterter Konkurrenz durch heimische Institute und regulatorischer Hürden schwer, neue Kunden zu finden. Einige ausländische Institute hatten bereits Geschäfte in Indien verkauft.

