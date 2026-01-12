Beiersdorf-Aktien steigen vorbörslich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Beiersdorf haben am Montagmorgen von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank profitiert. Vorbörslich stiegen sie auf der Handelsplattform Tradegate um gut 2 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Freitag auf fast 97 Euro. Damit winkt ein Ausbruch aus der seit September 2025 laufenden Bodenbildung.

Die Deutsche-Bank-Experten gehen davon aus, dass auch das Wachstum der Hamburger den Boden gefunden hat. Sie liegen mit ihrer Gewinnprognose für 2026 zwar unter dem Konsens. Vertrauen in ein Wachstum von etwa 4 Prozent im Consumer-Geschäft dürften die Aktien aber noch etwas anschieben.

Rückenwind liefert am Montag zudem eine Studie von Bernstein Research, das die Einstufung "Outperform" bei einem Kursziel von 129 Euro bekräftigte. Der Konsumgüterkonzern habe 2025 ein herausforderndes Jahr hinter sich, schrieb Callum Elliott. Er hält die zurückliegenden Kursverluste für übertrieben, da das Wachstum im vierten Geschäftsquartal eine positive Wende vollzogen haben sollte.

Im vergangenen September hatten Beiersdorf-Aktien mit rund 87 Euro so wenig gekostet, wie seit 2022 nicht mehr./ag/mis